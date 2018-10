L’art inné d’une grand-mère pour aider ses petits-enfants

Je m’adresse à « grand-mère gâteau » qui s’inquiétait pour sa petite-fille, jeune ado, qu’elle côtoie étroitement et qui souffre à la fois d’un certain embonpoint et d’acné. J’ai fait face aux mêmes dilemmes avec une de mes petites-filles et je n’ai pas hésité à entrer dans le vif du sujet avec elle. Qu’y a-t-il de mieux qu’une grand-mère pour lui confier ses secrets et régler ses problèmes ?

Ma petite-fille accumulait les boutons d’acné comme elle accumulait les livres de trop. Elle aussi subissait les moqueries de ses camarades. J’ai commencé par la faire voir par un médecin qui lui a prescrit une crème pour le visage qu’elle devait utiliser le soir pour bien nettoyer sa peau. Ce qu’elle faisait avec une rigueur monacale tant elle détestait sa figure. Peu à peu les boutons ont fait place à une belle peau lisse, et c’est effectivement quand ses hormones ont entrepris leur vitesse de croisière que le problème s’est définitivement réglé. Mais c’est certain qu’on ne doit pas négliger ce problème pour ne pas que de vilaines cicatrices viennent gâcher une vie entière.

Pour l’atteinte du poids santé, ce fut plus long. Et il a fallu que j’entreprenne avec elle une démarche radicale de changement d’alimentation pour qu’elle se sente disposée à s’y mettre elle-même. Nos résultats à toutes les deux furent si convaincants que ça a entraîné un mouvement familial vers un changement total d’habitudes alimentaires.

J’espère que je ne vous semblerai pas me péter les bretelles avec ce que j’ai fait à ma petite-fille, mais puis-je vous dire que j’en suis fière, même si ce ne fut pas simple au départ. J’espère que « grand-maman gâteau » s’y mettra elle aussi, car il n’y a rien de mieux que l’exemple pour convaincre un enfant de faire quelque chose.

Vous dire comment cette décision nous a rapprochées elle et moi, c’est inimaginable. Et comment elle a surtout compris que je l’aimais et que cet amour-là compensait la rupture intervenue entre ses parents. Du coup, l’obligation de séparer son temps entre la maison de son père et celle de sa mère lui a paru moins difficile à vivre.

Grand-maman gonflée de fierté

Vous avez de quoi être fière et ne devriez ressentir aucune gêne à le dire haut et fort. Parmi les points importants de votre lettre, l’idée de mettre l’accent sur la nécessité de donner l’exemple aux enfants me semble primordiale. Ça vaut plus que n’importe quel sermon.