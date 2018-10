Le cannabis dans les ligues professionnelles

La majorité des circuits sportifs professionnels en Amérique du Nord incluent le cannabis sur leur liste des substances interdites dans leur programme antidopage.

Si la LNH et la LCF sont plus permissives, la MLB et la NBA adoptent la ligne dure si des tests se révèlent positifs.

À travers les différents programmes, les joueurs de baseball et de basketball sont soumis à de véritables batteries de tests. S’ils enfreignent les règles, les dirigeants n’hésitent pas à imposer de sévères sanctions en plus de toucher à leur porte-monnaie.

Chacun des circuits a établi sa limite permise de concentration de THC (tétrahydrocannabinol) dans l’organisme. Il importe de souligner que depuis mai 2013, l’Agence mondiale antidopage (AMA) a fixé le seuil à 150 nanogrammes/millilitre.

Souvent montrée du doigt pour sa très souple politique antidopage, la Ligue canadienne de football (LCF) ne fait pas de cas de la légalisation du cannabis alors que la LNH préfère quant à elle sensibiliser ses joueurs.

Voici un aperçu des mesures dans chacune des ligues professionnelles au pays.