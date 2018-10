Le port prêt à revoir l’horaire des bateaux de croisière

« C’est sûr qu’on va regarder ça, on va s’asseoir avec les intervenants, on va réfléchir à ça tous ensemble », a affirmé Mario Girard. « Honnêtement, c’est la première fois que j’entendais un commentaire négatif en ce qui concerne les croisières », a-t-il poursuivi.

La fin de semaine de l’Action de grâce a été la plus achalandée de l’année dans le port de Québec, alors que 20 navires ont accosté chez nous. La journée la plus importante a été celle du 5 octobre, avec une pointe de 13 000 croisiéristes, soit la « capacité maximale que le port peut accueillir », a indiqué M. Girard.

« Est-ce qu’on peut dire à un bateau : tu ne viens pas le vendredi, mais plutôt le samedi ou le dimanche ? La réponse est non. Ce sont des itinéraires planifiés longtemps d’avance. Pour aller chercher plus de visiteurs, on doit plutôt passer par une saison plus longue, en allongeant l’été aux mois de juin, juillet et août », a-t-il expliqué.