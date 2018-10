«Le violon rouge» restauré présenté à New York

Oeuvre marquante du parcours du réalisateur québécois François Girard, le drame Le violon rouge fête ses 20 ans. Afin de souligner l'événement, une version restaurée sera offerte sur différentes plateformes après des projections prévues pendant quatre jours à New York.

Offert en 4K, le long métrage de 1998 nommé aux Golden Globes et primé aux Oscars en 2000 est présenté jusqu'à samedi au David Geffen Hall du Lincoln Center à New York pendant que la primée trame sonore est interprétée en direct par le violoniste Joshua Bell. Sur scène, il est accompagné des musiciens de l'orchestre philharmonique de la ville.

Mettant en vedette Samuel L. Jackson, Don McKellar, Colm Feore et Monique Mercure, le film s'intéresse au mystère entourant le célèbre violon rouge du maître luthier Nicolo Bussotti qui avait prévu le léguer à son héritier.

Pour son nouveau long métrage, le drame The Song of Names dont le tournage s'est amorcé en septembre à Londres, François Girard peut compter sur le talent des stars Clive Owen et Tim Roth.