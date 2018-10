Légal, mais immoral

Les défenseurs de la légalisation du pot oublient une chose dans leur réflexion.

Ce n’est pas parce qu’un produit ou un service est légal qu’il devient automatiquement « moral ».

Il y a une différence entre ce que la loi permet et ce que la société accepte.

LA DEUXIÈME PARTIE DE SON SPECTACLE

Prenez les bars de danseuses.

Ces commerces sont parfaitement légaux.

Tous les Québécois âgés de 18 ans et plus ont le droit de payer pour voir une fille majeure et vaccinée se déshabiller devant eux.

Vous pouvez même entrer dans une cabine avec Sandra, Lolita ou Sabrina, afin de faire « plus ample connaissance » avec elle.

Même si vous êtes marié !

Cela dit, la loi a beau tolérer les bars de danseuses, pas sûr que vous pouvez vous lever au beau milieu de votre bureau en criant : « Bon, ben, qui vient au Super Sexe avec moi ce soir ? »

Tout comme vous ne pourriez pas dire à vos amis : « Je suis tellement content, ma fille commence ce soir au Lady Mary-Ann ! Voulez-vous venir la voir ? »

Ou à votre femme : « Oui, quelqu’un m’a photographié avec une grande blonde qui twerkait à un centimètre de mon nez, mais c’est pas ce que tu penses... »

Il y a la légalité, et il y a la moralité.

Idem pour l’alcool.

Tu prends un gin-tonic à neuf heures le matin, et tout le monde te regarde croche. « Coudonc, Roger a-t-il un problème de boisson ? »

Mais tu cales deux ou trois mimosas de suite, pas de problème !

Les deux actes sont parfaitement légaux, mais l’un est mieux accepté que l’autre.

Parce qu’il y a du jus d’orange.

Ça rend l’alcool plus « convivial ».

(En fait, le mimosa a été inventé pour une seule et unique raison : permettre aux gens de boire de l’alcool avant midi sans se sentir mal. Le gars ou la fille qui a eu cette idée brillante mérite un prix Nobel.)

JOINS-TOI À MOI, MON POTE !

Demain, le pot aura beau être légal, pas sûr que vous pourriez aller chez votre belle-mère et vous allumer un gros spliff entre l’entrée et le plat principal.

Mais une bière ? Pas de problème !

Elle vous l’ouvrira elle-même !

Légalement, un homme de 82 ans a le droit de se marier avec une femme de 19 ans.

Mais pas sûr que sa famille va triper fort à la cérémonie.

C’est ce qui est en train de se passer, au Québec.

Oui, le pot va être légal, et on pourra en acheter à la succursale du coin, mais...

Y a comme un malaise.

On a beau dire que c’est comme l’alcool, dans la tête de la plupart des gens, ce n’est pas comme l’alcool.

Ça fait des années que c’est interdit, qu’on nous répète que c’est dangereux, et là, en une journée, faudrait changer notre mentalité et s’allumer un gros « batte » au 5 à 7 du bureau ?

Hmmmm... pas sûr.

Ça va prendre encore un certain temps avant que l’herbe gagne ses lettres de noblesse.

Et qu’on en fume en famille, le samedi soir, en regardant le hockey...