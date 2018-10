L’érosion du Rocher Percé s’accélère

Bien qu’il soit fréquent de voir le phénomène d’érosion à Percé, ce phénomène s’est accentué davantage avec les changements climatiques au cours des dernières années.

«Ce que perdent le Rocher et les falaises autour, c’est à peu près l’équivalent d’une boîte de camionnette pleine de roches qui tombent, et ce, tous les jours. Les changements climatiques ont un effet amplificateur...», explique Rémi Plourde, directeur général du parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé.

Cet éboulement permet au directeur du parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé de rappeler les dangers associés à l’érosion que ce soit près des falaises ou près du Rocher Percé.

Il incite les gens à profiter des tours de bateaux ou des balades en kayak pour admirer le Rocher Percé en toute sécurité.

«Le message qu’on passe à l’ensemble de la clientèle et aux intervenants du milieu, c’est de ne pas diriger les gens vers ce secteur-là pour y aller à pied. C’est dangereux, on a mis de la signalisation. Vous savez, une roche qui tombe de 80 à 90 mètres de haut sur la tête peut faire des dommages irréparables. On va plutôt les diriger à faire une tournée en bateau, le bateau tourne autour du Rocher Percé en toute sécurité», ajoute Rémi Plourde.