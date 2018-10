Les chiens bientôt les bienvenus dans les parcs nationaux québécois

Les chiens seront admis dans les parcs nationaux du Québec à compter du printemps 2019. Mais avis aux maîtres, votre bête préférée devra bien se tenir.

Il faut dire que l'expérience a d’abord été tentée au cours des trois dernières années dans cinq parcs nationaux de la province, notamment celui du Lac-Témiscouata. Et de toute évidence, chiens et maîtres se sont bien comportés.

Résultat, à compter du 17 mai prochain, les chiens seront les bienvenus dans tous les parcs nationaux, sauf ceux d'Anticosti et de l'Ile-Bonaventure en Gaspésie. Mais ce ne sont pas tous les secteurs qui seront accessibles et les règles seront strictes.

«Les chiens devront être tenus en laisse et cette laisse devra avoir un maximum de trois mètres. Les propriétaires devront ramasser les déjections de leurs animaux et en disposer de façon hygiénique», a expliqué Simon Boivin de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

Question d'encadrer l'expérience, de la signalisation sera mise en place et des patrouilleurs verront à faire respecter la réglementation. Les contrevenants, chiens et maîtres, pourront être expulsés et des constats d'infraction seront aussi distribués. Les amendes varieront entre 50 et 1400 $.

À noter que les chiens seront admis sans frais dans les parcs nationaux.