Les glaciers suisses ont perdu 2,5 % de leur volume en 2018

Les glaciers suisses ont perdu cette année 2,5 % de leur volume, notamment en raison d’un printemps et d’un été particulièrement chauds et secs, ont annoncé mardi des experts de l’Académie des sciences naturelles helvétique.

« Et sans les énormes chutes de neige de l’hiver, la fonte aurait encore été plus dramatique », affirment-ils dans ce rapport, soulignant que « l’accumulation des années extrêmes » a eu pour conséquence que les glaciers suisses ont au total perdu « un cinquième de leur volume au cours de la dernière décennie ».

« 2018 est absolument exceptionnelle, car nous avons eu des chutes de neige record au cours de l’hiver sur les glaciers », a expliqué à l’AFP Matthias Huss, responsable du Réseau suisse de relevés glaciologiques (GLAMOS) qui chaque année mesure et analyse les glaciers.

« L’été chaud et sec a non seulement fait fondre les quantités énormes de neige hivernale (parfois jusqu’à 5 mètres sur les glaciers) mais il a en plus fait fondre la glace. Le total de la fonte (fonte de neige et de glace) n’a jamais atteint un tel niveau hormis au cours de l’année 2003 », la pire année jamais enregistrée en termes de fonte des glaces, a-t-il détaillé.

Selon le rapport publié mardi, « de nombreux glaciers ont perdu une épaisseur moyenne de glace de 1,5 à 2 m, parfois beaucoup plus ».

Et « sur l’ensemble de l’année hydrologique 2017-2018, on peut estimer à environ 1.400 millions de mètres cubes la perte de glace pour l’ensemble des 1.500 glaciers suisses », expliquent les scientifiques, ce qui représente 2,5 % de leur volume total.

Les abondantes neiges de l’hiver n’ont pas résisté à la période avril-septembre, « de loin la plus chaude jamais enregistrée » en Suisse.

À titre d’exemple, au sommet du Weissfluhjoch (2540 m) où se trouve l’Institut suisse pour l’étude de la neige et des avalanches, il n’y a pas eu une seule chute de neige supérieure à 1 cm entre le 17 mai et le 4 septembre.

Cela ne s’était jamais produit depuis le début des relevés il y a 81 ans.