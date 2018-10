Vents violents: plus de 100 000 foyers privés d’électricité au Québec

MONTRÉAL | Les vents violents qui ont soufflé sur la province, dans la nuit de lundi à mardi, ont mis à mal le réseau de distribution d’Hydro-Québec.

À 6 h, la Société d'État dénombrait plus de 100 000 clients privés d’électricité. La région de la Capitale-Nationale est la région la plus touchée avec près de 30 000 clients sans courant. Suivent la région de Montréal (15 969), Chaudière-Appalaches (12 120) et l’Estrie (11 741).

Environnement Canada a émis des avertissements de vents forts pour plusieurs secteurs du sud Québec, notamment à Charlevoix, aux Îles-de-la-Madeleine, Matane, Montmagny, Montréal, Laval, Québec, Rimouski, Mont-Joli, Saguenay, Saint-Anne-des-Monts ou encore Témiscouata.

«Des vents soufflant du secteur ouest en rafales jusqu'à 90 kilomètres à l'heure affecteront ces secteurs aujourd'hui. Ces vents diminueront graduellement en intensité ce matin sur le centre du Québec et cet après-midi ou ce soir sur la Gaspésie», a fait savoir l’agence fédérale, mardi matin, tout en indiquant que ces vents peuvent emporter les objets qui ne sont pas fixés et en invite les automobilistes à adapter leur conduite.

À Montréal, un gros arbre a d’ailleurs été déraciné sur le boulevard Édouard-Montpetit, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Deux véhicules stationnés ont été endommagés par la chute de l’arbre.