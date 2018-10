L’Impact veut montrer un meilleur visage face au Toronto FC

L’Impact de Montréal garde certainement un souvenir amer de son dernier match contre le Toronto FC, quand il s’était incliné au compte de 3-1 après avoir connu un début de match atroce dans la Ville Reine, à la fin août.

L’équipe aura donc à cœur de se reprendre, dimanche, lorsqu’elle retrouvera son plus grand rival au Stade Saputo.

«On se prépare de notre côté, on connaît assez bien Toronto parce qu'on les a joués deux fois, a souligné l’entraîneur-chef Rémi Garde, en marge de l’entraînement du club, mardi. On a un autre visage à montrer par rapport à la dernière fois où on les a rencontrés et ça aussi, ce sera une source de motivation pour nous.»

Ne pas avoir de regrets

Il a été répété souvent, depuis le début du mois, que l’Impact n’a plus son destin entre ses mains dans la course aux éliminatoires, puisque l’équipe doit autant compter sur ses victoires que les échecs de ses rivaux pour y accéder.

Par conséquent, la seule chose que la formation montréalaise peut faire, c’est gagner ses deux derniers duels du calendrier régulier.

«On va se concentrer sur nos deux matchs, a assuré le défenseur Rudy Camacho. On va essayer de gagner les deux parties pour ne pas avoir de regrets, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer à côté.»

Le joueur français a indiqué que l’équipe «est en confiance» après avoir obtenu une victoire décisive à son dernier affrontement, contre le Crew de Columbus le 6 octobre.

«On reste sur un bon résultat, donc on aborde très bien cette semaine», a-t-il souligné.

Garde a vu sensiblement la même chose.

«Sur les derniers entraînements, je sens mes joueurs extrêmement concentrés en combatifs», a-t-il analysé.