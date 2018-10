«Maman Cécile», une femme d'exception...

Il y a un aujourd’hui, une femme exceptionnelle décédait, une femme de qui j’ai tant appris, jusqu’à son dernier souffle. Maman Cécile, tu me manques...

Si j’avais à dresser le portrait de la grand-maman parfaite, ce serait elle. Plus petit, c’était celle qui nous accueillait, tablier saillant, aux fourneaux, toujours le grand sourire. Papa Laurent, mon grand-père, à côté d’elle, plus discret, sa nature. Mon grand-père faisait la meilleure « soupe aux coudes » du monde, vous savez!

Mais le socle de notre famille, c’est elle. Je viens d’une famille matriarcale où la grand-maman nous a montré le chemin. C’était dans sa nature vous savez, elle, institutrice depuis 1946, elle qui a éduqué le Québec, qui l’a vu passer de la grande Noirceur à la modernité.

Maman Cécile savait rassembler les siens. Ses quatre enfants, éparpillés de par le Québec où le monde, tous revenaient périodiquement au nid familial, le sien. Plus petit, j’ai tant de souvenirs heureux de ces moments de rassemblement. Elle a gardé toute sa vie un vieux jeu de dames qui devait bien faire un mètre carré. Ma cousine Suzanne et moi nous y retrouvions chaque fois, notre petit havre, en attendant que Maman Cécile nous y apporte quelques jouets.

Plus tard dans ma vie, quand j’ai perdu mes repères, quand l’ouragan d’une post-adolescence déchirée et sombre a fait vaciller mon vaisseau, elle a été là au bon moment. Un phare. Un socle à partir duquel on reprend ses sens.

Je suis toujours revenu à Maman Cécile. Et je remercie la vie de me l’avoir prêtée si longtemps. Nous avions en commun une passion pour notre langue, pour l’apprentissage, pour l’enseignement. À l’université, quand j’allais la voir, elle aimait tant savoir ce que nous avions à lire, nous, « les jeunes ». Comme j’ai fait « Lettres françaises » au bac, on ne manquait pas de matériel!

Un jour, alors qu’elle enseignait encore à l’école Pie-X à Victoriaville, elle m’a invité à visiter sa classe. Et j’insiste ici, SA classe. Des décennies durant, Maman Cécile a enseigné la première année dans l’école du quartier. Des générations de petits bouts de choux à qui elle a fait l’école. Sa plus grande passion.

Photo courtoisie

Souvent, quand j’arrivais chez elle, j’aimais me faufiler au sous-sol pour feuilleter ses notes de classe et ses albums photo. Chaque année, Maman Cécile gardait une copie de la traditionnelle photo de groupe qu’elle ajoutait à ses archives dans un album souvenir. Et en bas, de sa calligraphie parfaite, elle transcrivait le nom de chaque élève, la rangée du haut en premier, et ainsi de suite.

Se promener à Victoriaville avec Maman Cécile avait ceci de plaisant qu’elle se faisait souvent aborder par un ancien élève. « Ah, le petit Jutras! J’ai fait l’école à son père aussi! »

Ai-je besoin de vous dire que ma grand-maman c’était aussi le modèle parfait de l’enseignante; de l’enseignante de première année! Quand j’étais sorti de sa classe, où elle m’avait présenté comme « son grand » (je suis le plus vieux des garçons parmi ses petits-enfants), je fus pris d’un tel coup de nostalgie, tout à fait indescriptible. Comme si j’avais été replongé dans ma classe de première.

Je remercie la vie, surtout, pour ces belles années que nous avons eues plus récemment. Lucide, curieuse, elle a adoré me raconter son histoire. Un jour, je me suis pointé chez elle avec mon dictaphone. Je voulais tout savoir. C’était pour moi absolument essentiel. Elle s’est prêtée au jeu de façon admirable.

Le témoignage de femmes comme elle est fondamental afin que nous comprenions qui nous sommes et d’où nous venons, collectivement. Je lui avais fait promettre qu’elle me raconterait l’époque où elle fut institutrice dans une école de rang.

Photo courtoisie

Un jour que je me trouvais chez elle, Maman Cécile m’a dit qu’elle était prête. Ne m’attendant pas à cela à ce moment précis, je la vois se rendre vers son petit bureau où se trouvait son ordinateur et elle en revient avec un document divisé en neuf sections afin de me faire la leçon sur la vie d’une institutrice d’école de rang!

Pas besoin de vous dire que j’ai conservé précieusement ce document.

Maman Cécile s’est vue octroyer une classe à l’école de rang de Sainte-Eulalie en 1946 alors qu’elle n’avait que 16 ans. Classe qu’elle a tenue pendant deux ans et dont elle dira plus tard que ce fut la plus belle période d’enseignement de sa vie. Et ce malgré les conditions rudimentaires de l’époque.

Il y avait dans l’école de rang, une chambre pour la « maitresse d’école » avec un lit paillasse (bourré de paille ou de feuilles de maïs). Maman Cécile n’aura pas beaucoup utilisé cette chambre, préférant loger chez des voisins, le bâtiment de l’école n’étant pas chauffé, elle devait y voir toute la nuit durant.

La classe de maman Cécile était nombreuse pour l’époque, 25 élèves de 7 niveaux différents! On trouvait dans la classe une carte du Canada de 1936 (et maman Cécile s’était fait une note pour rappeler aux élèves que Terre-Neuve n’était PAS dans le Canada!); un certificat de moralité (une institutrice avait déjà été renvoyée, car elle avait passé une fin de semaine au Grand Union de Victoriaville!); l’horaire religieux et tous les symboles importants comme le crucifix, le Sacré-Cœur, beaucoup d’images saintes, des lampions, etc.; un seau d’eau et UNE tasse qui servait à tous les élèves (un élève méritant se voyait donner la responsabilité de quitter la classe pour aller chercher de l’eau); des dessins de géographie réalisés par l’ancienne institutrice Gertrude Houle; une ardoise noire et une éponge (quand elle était trop sèche, fallait cracher!) et surtout, la disposition officielle en classe, les plus petits en avant, les plus grands en arrière (le plus âgé de sa classe avait 14 ans!).

Bien que Maman Cécile a été pratiquante jusqu’à la fin de sa vie, elle m’a souvent répété que la décléricalisation de l’école publique était l’une des grandes réalisations de la Révolution tranquille. Elle avait connu l’école du clergé, cette école où le religieux prenait presque toute la place (le clergé était éditeur des manuels scolaires!). Elle avait connu aussi l’époque où la moralité prenait autant de place que la formation pour une institutrice.

Aussi, femme émancipée pour son époque, Maman Cécile n’appréciait pas du tout que son salaire soit versé au nom de son mari. Elle m’a beaucoup parlé de cette époque-là. Au moment où les Québécois débattaient de laïcité 2012-2013, elle avait beaucoup insisté sur l’importance de ne jamais ramener la religion dans les écoles publiques.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

J’avais été surpris quand elle m’avait montré ses deux « certificats d’études » et surtout son bulletin de notes de 1945-1946 de l’École Normale de Saint-Léonard d’Aston. Tout en haut des matières, l’Instruction religieuse, bien sûr. Sceau et approbation par le clergé, ici Sœur M. Ange Bellemare.

Récemment dans un texte, je faisais référence à la déclaration d’Yvon Deschamps sur la laïcité, cet homme qui nous implorait de ne jamais revenir en arrière sur le fondement laïque de notre société, un acquis arraché au clergé de dures luttes.

Maman Cécile est de cette génération-là, de la génération de M. Yvon Deschamps. Elle a connu l’école de rang, l’omniprésence du clergé dans sa vie professionnelle et personnelle. Elle m’a servi la même mise en garde. J’y tiens dur comme fer.

Je le tiens d’une femme pieuse, pour qui la religion était affaire personnelle, elle qui a été fort heureuse que je prenne épouse dans la merveilleuse cathédrale de Nicolet. Elle était rayonnante lors de mon mariage. J’en garde un si beau souvenir.

Et c’est cette image d’elle que je conserve près de moi, pour ma propre petite famille. Et je suis reconnaissant que mes filles aient eu la chance de la connaître. Elles se souviendront de cette femme souriante, leur arrière-grand-maman qui une fois, déjà au-delà de 80 ans, nous avait tous surpris en allant rejoindre ses « petites-filles » sur le trampoline!

Tu es partie soudainement Maman Cécile, j’en ai été secoué. Mais je porte en moi le souvenir d’une relation privilégiée. Jusqu’à la fin, tu m’as appris, tu m’as sensibilisé à l’importance de mes racines, à l’importance de savoir d’où l’on vient. Ça me guide aujourd’hui.

Et ton sourire s’occupe du reste. Lui, il est en chacun de nous, ta famille, et ceux, nombreux, que tu as touché...