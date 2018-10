«Mon mariage avec Tom Cruise m'a protégée du harcèlement sexuel» - Nicole Kidman

Nicole Kidman a épousé Tom Cruise en 1990, alors qu’elle n'avait que 22 ans, et elle pense que c’est grâce au statut de son ex-mari qu'elle a été protégée des mauvaises expériences régulièrement vécues par d’autres jeunes actrices à Hollywood.

«Je suis toujours réticente à parler du fait que j'étais mariée à Tom Cruise à 22 ans, parce que je suis maintenant mariée à l'homme qui est mon grand amour (Keith Urban), et c'est presque irrespectueux, a-t-elle écrit dans une tribune pour le New York Magazine. Cela dit, je me suis mariée très jeune et cela ne m'a pas apporté du pouvoir, mais de la protection. Je me suis mariée par amour, mais être mariée à un homme extrêmement puissant m'a empêché d'être harcelée sexuellement.»

Elle admet également qu'elle avait beaucoup à faire quand elle a divorcé de la star en 2001.

«Je travaillais, mais j'étais encore très cocoonnée, ajoute-t-elle. Alors quand je suis sortie de ce mariage à 32, 33 ans, j'avais grandi.»

Cependant, elle affirme qu’elle a eu «son lot de moments #MeToo» dans l’industrie du cinéma, des comportements qu’elle a choisi d’exprimer via son travail à l’écran.

«Mais est-ce que je veux les exposer dans un article ? Non, poursuit-elle. Est-ce qu'ils ressortent dans mon travail ? Absolument. Je suis à vif. Je veux que mon expérience et mes émotions soient exploitées, utilisées, et je ne parle pas seulement de harcèlement sexuel. Je parle de la perte, de la mort, de tout l'éventail de la vie. Mais il faut que ce soit fait par les bonnes personnes pour ne pas en abuser de nouveau.»