Porsche lance la nouvelle Panamera GTS

Comme la mort et les taxes, l’arrivée d’une édition GTS pour la Panamera de deuxième génération était une certitude, au même titre que l’annonce éventuelle d’un Cayenne GTS redessiné.

Les Porsche Panamera GTS et GTS Sport Turismo 2019 proposeront une apparence plus sportive, des réglages de suspension uniques et une puissance du moteur hiérarchiquement plus élevée que celle de la 4S, mais en deçà de celle de la Turbo. Son V8 biturbo de 4,0 litres produit 453 chevaux – 13 de plus que dans la 4S – et un couple de 457 livres-pied, connecté à une boîte automatique PDK à huit rapports et un rouage intégral.

Avec l’ensemble Sport Chrono ajouté à la voiture, le constructeur avance un 0-100 km/h de 4,1 secondes. La vitesse de pointe est établie à 292 km/h avec la berline, 289 km/h avec la Sport Turismo.

Les éditions GTS disposent aussi d’une suspension pneumatique avec la technologie à trois chambres, une baisse de 10 mm de la caisse, une gestion active de la suspension (PASM) recalibrée ainsi que des disques de freins surdimensionnés – 390 mm à l’avant, 365 mm à l’arrière.

Une GTS peut être distinguée par sa partie avant noircie, sa garniture noire dans la section inférieure de la partie arrière ainsi que quelques éléments esthétiques foncés, alors que des jantes en alliage Panamera Design de 20 pouces sont ajoutées pour compléter le tout.

Dans l’habitacle, les voitures obtiennent des garnitures en Alcantara noir et en aluminium, un volant multifonction chauffant et le module Connect Plus en équipement de série.

La Porsche Panamera GTS 2019 se détaillera à partir de 146 200 $ avant les frais de transport et de préparation, alors que la GTS Sport Turismo sera disponible à partir de 153 300 $. Toutefois, les deux voitures n’arriveront pas au Canada avant l’été de 2019.