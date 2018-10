Postes Canada: le syndicat remet ses préavis de grève

Les facteurs pourraient entamer une grève tournante dès la semaine prochaine si Postes Canada ne parvient pas à s'entendre avec ses employés dans les prochains jours, a fait savoir le syndicat qui a remis ses préavis de grève mardi.

Selon le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), des grèves tournantes pourraient s'amorcer dès lundi, à 00 h 01. Les endroits où elles seraient déclenchées demeurent à être déterminés.

Plusieurs points de discorde existent toujours entre les deux parties, notamment en matière de sécurité d'emploi, sur les heures supplémentaires obligatoires, sur la surcharge de travail et sur l'équité entre les facteurs travaillant en milieu urbain et ceux évoluant en milieu rural, a énuméré le STTP dans un communiqué.

Vendredi dernier, le syndicat avait pourtant repoussé le déclenchement d'une éventuelle grève en raison d'avancées dans les négociations. Le STTP avait expliqué être parvenu à s'entendre avec Postes Canada sur la création d'une nouvelle classe d'employés, celle des mécaniciennes et mécaniciens de véhicules lourds.

«Notre objectif est toujours de négocier des conventions collectives sans avoir recours à la grève. Postes Canada a l'occasion cette semaine de faire ce qui s'impose pour y parvenir», a fait savoir le président national du STTP, Mike Palecek, par communiqué.

Les négociations entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs durent depuis novembre dernier. Le syndicat et l’employeur ont, respectivement, le droit de grève et de lock-out depuis le 26 septembre dernier.