Pour la première fois de son histoire, le Parti libéral a fait élire une majorité de femmes

Pour la première fois de son histoire, le Parti libéral du Québec (PLQ) compte plus de femmes élues que d’hommes au sein de son caucus.

La députation libérale élue le 1er octobre dernier est composée à 55% de femmes.

Le chef intérimaire du PLQ, Pierre Arcand, a fait mention de cette première sur les médias sociaux.

Photo Simon Clark

«16 femmes sur 29 députés. Je salue aussi les 7 nouveaux députés qui se joignent à notre formation. Expérience et jeunesse un bel équilibre», a-t-il écrit sur Twitter.

Pour la première fois de l’histoire du ⁦@LiberalQuebec⁩ une majorité de femmes forme le caucus. 16 femmes sur 29 députés. Je salue aussi les 7 nouveaux députés qui se joignent à notre formation. Expérience et jeunesse un bel équilibre #polqc #assnat pic.twitter.com/W3BMBSr8wm — Pierre Arcand (@PierreArcand) 15 octobre 2018

Cette «page d’histoire» qu’a écrite le Parti libéral a aussi été soulignée par l’ex-ministre Christine Saint-Pierre dans une lettre publiée, mardi, dans La Presse.

«François Legault, qui se vantait d’avoir atteint la parité, n’a réussi à obtenir que 38 % de femmes élues. On est bien loin du compte. Je salue toutes les femmes qui se sont portées candidates», a-t-elle soulevé.

Photo Simon Clark

La députée libérale qui se dit «féministe jusqu’à son dernier souffle» a aussi plaidé que «les plus grands progrès vers l’égalité se sont réalisés sous des gouvernements libéraux». Elle invite ses collègues féminines à «prendre la balle au bond» afin de «poursuivre le combat».

«Les débats qui viennent s’annoncent des plus sensibles et nous avons le devoir de protéger cet héritage, afin de nous assurer que les droits de toutes les Québécoises de toutes les origines soient défendus et respectés. Notre vision en est une d’ouverture aux autres et non de fermeture», a-t-elle conclu.