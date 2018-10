Prochain album: Louvain demande à ses fans de choisir les chansons

C’est ainsi que la moitié des pièces de La belle vie, un album de reprises de classiques des répertoires français et américain des années 1950 et 1960, qu’il enregistrera au mois de novembre, proviendra de cet appel à tous lancé par le crooner sur son site web.

Dans une ambiance cool et relaxe à la manière d’un Tony Bennett, Michel Louvain chantera en quatre langues sur cet album : français, anglais, espagnol et italien. Si les deux premières ne lui causent évidemment pas de souci, ses tentatives de chanter en espagnol et italien ont été peu nombreuses au fil des ans.

« Quand on a répété durant la journée, le chef d’orchestre m’a demandé si on l’enlevait et j’ai dit non. Je voulais faire le show tel quel. Quand on a fait la chanson d’Aznavour, il n’y avait pas un bruit dans la salle. J’ai dit au monde que je venais de le perdre et que je devais faire sa chanson quand même. Je l’ai fait. Mais j’avais le cœur serré. »