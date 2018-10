Le 4e Salon du jeu et du jouet de Québec aura lieu les 17 et 18 novembre au Centre de foires d’Expocité. Qualifié d’incontournable parmi les événements du monde ludique au Québec, le Salon saura plaire aux adeptes de tous âges avec plus de 20 nouveaux exposants offrant une grande diversité de produits et d’activités. Absente dans les dernières années, la boutique L’Imaginaire sera présente, au grand bonheur de plusieurs visiteurs. L’humoriste et animateur Jean-François Baril, concepteur du jeu Connexion sera présent dans l’espace Gladius. Renseignements : https://salondujeuetdujouet.com/

Conseiller spécial

Bravo à Daniel Gélinas, ex-DG du Festival d’été de Québec, qui vient d’accepter un poste de conseiller spécial chez Tact Intelligence-conseil de Québec. Fondée en septembre 2011, TACT est une agence-conseil de propriété québécoise. Possédant des bureaux à Montréal, Québec et Saguenay, TACT offre des services en relations publiques et affaires gouvernementales et emploie plus de 60 professionnels.

Domaine Forget

Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction La Capitale Assurance et services financiers, a accepté la présidence d’honneur du 33e déjeuner-bénéfice annuel du Domaine Forget de Charlevoix qui se déroulera le dimanche 21 octobre, dès 10 h 30, à la salle Richelieu du Fairmont Le Manoir Richelieu. Animé par l’humoriste Christopher Hall, cet événement annuel du Domaine Forget représente une source majeure de financement pour ses activités. Les revenus générés sont essentiels pour l’aider à poursuivre sa quête d’excellence et atteindre son équilibre budgétaire. Renseignements : www.domaineforget.com.

Expérience gastronomique

Près de 400 personnes se sont réunies au Fairmont Le Château Frontenac, le 5 octobre dernier, lors de la 22e Expérience gastronomique au profit de la Croix-Rouge. Pas moins de 215 095 $ ont été amassés au cours de l’événement. Cette somme sera entièrement consacrée à l’aide d’urgence offerte sur les lieux de sinistres au Québec. Sur la photo, de gauche à droite : les coprésidents d’honneur de la soirée : René Forgues, de Deloitte ; Denis Dubois, Desjardins assurances générales ; Michèle Dionne et Ghassan Brax, Croix-Rouge canadienne, Québec ; Ronan Ryan et Angel D’Andrea, Croix-Rouge canadienne.

Une autre importante collecte

Votre générosité s’est de nouveau manifestée lors de la 8e collecte d’équipements de Charlesbourg Toyota au profit du centre communautaire Le Pivot. Patins, casques, bâtons de hockey, ballons et équipements sportifs de toutes sortes connaîtront une 2e vie par l’entremise du Comptoir Accèsports qui redistribuera ces articles de sport, améliorant ainsi la qualité de vie de plusieurs centaines de familles moins bien nanties. Sur la photo, de gauche à droite : Ginette Faucher, directrice générale Le Pivot ; Stéphane Chassé, gagnant d’un chèque-cadeau de 1000 $ offert par Sports Experts ; Alexandre Boisvert, coordonnateur Ventes et marketing Groupe Boucher Sports, et Marc-André Tardif, vice-président Charlesbourg Toyota.

Anniversaires

Pierre Karl Péladeau (photo), président et chef de la direction de Québecor, 57 ans... Rachid Badouri, humoriste québécois, 42 ans... Marc Levy, écrivain français, 57 ans... Wilfrid Paiement, joueur de hockey canadien (1974-88), avec les Nordiques de 1981 à 1986, 63 ans... Jean-Jacqui Boutet, homme de théâtre à Québec, 64 ans... Suzanne Somers, actrice, productrice, compositrice et scénariste américaine, 72 ans.

Disparus

Le 16 octobre 2017. Pierre « Boum Boum » Meilleur (photo), 66 ans, ex-préposé à l’équipement du Canadien dans les années 1970... 2016. Ted V. Mikels (photo), 87 ans, réalisateur américain... 2014. Misty Upham, 32 ans, actrice américaine... 2013. Bruno Bonamigo, 48 ans, réalisateur-coordonnateur québécois du Téléjournal de Radio-Canada Télé... 2011. Dan Wheldon, 33 ans, pilote automobile (Indy Car).