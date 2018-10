Soccer : le Canada défait facilement la Dominique

Le Canada a facilement vaincu la Dominique au compte de 5-0 dans un match de qualification de la Ligue des nations de la CONCACAF, mardi à Toronto, pour rester invaincu en deux sorties.

Jonathan David a touché la cible dès la troisième minute de jeu et les représentants de l’unifolié n’ont plus regardé derrière. David Junior Hoilett, Lucas Cavallini et Cyle Larin ont également marqué dans la victoire. Malcolm Joseph a quant à lui été crédité d’un but contre son camp.

Le milieu de terrain Samuel Piette et le gardien James Pantemis, deux joueurs de l’organisation de l’Impact de Montréal, n’ont pas été utilisés par l’entraîneur John Herdman, qui dirigeait la formation nationale masculine pour une première fois en sol canadien.

L’ancien de l’Impact Ballou Tabla, qui évolue maintenant avec le FC Barcelone B, a quant à lui fait son entrée dans le match avec 36 minutes à écouler. Il a obtenu un tir non cadré.

Le Canada doit encore affronter Saint-Christophe-et-Niévès et la Guyane française. Six des 34 équipes en lice dans ce tournoi qualificatif obtiendront des places dans le Groupe A de la Ligue, rejoignant ainsi les six clubs de la CONCACAF qui ont participé à la dernière Coupe du monde. Dix billets pour la Gold Cup de 2019 sont également en jeu.