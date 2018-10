Stéphanie Raymond de retour en Cour suprême

Près de sept ans après l’agression sexuelle alléguée, l’ex-militaire Stéphanie Raymond espère que la Cour suprême du Canada lui donnera raison pour une deuxième fois afin que son présumé agresseur, l’adjudant André Gagnon, soit finalement condamné.

Telle une histoire qui n’en finit plus, Stéphanie Raymond attendait la date d’aujourd’hui avec un mélange d’intérêt et d’anxiété depuis des semaines.

« C’est un chapitre de ma vie que je ne peux jamais vraiment fermer », déclare-t-elle.

Aujourd’hui à Ottawa, le dossier de l’agression sexuelle dont elle dit avoir été victime se retrouvera devant le plus haut tribunal afin de déterminer pour de bon si oui ou non elle a droit à un deuxième procès.

En décembre 2011, après un party de Noël de l’unité de réserve du régiment de la Chaudière, Stéphanie Raymond et l’adjudant André Gagnon s’étaient retrouvés au mess, seuls.

L’accusé avait embrassé la victime avant de la déshabiller et de commettre des attouchements avec sa bouche et ses doigts.

Stéphanie Raymond avait fait cesser les gestes avant la pénétration, puis porté plainte peu de temps après.

Saga

Il aura toutefois fallu près de deux ans avant que des accusations ne soient déposées devant la Cour martiale. « On m’a niaisée, et on ne m’a pas crue pendant deux ans », dit Mme Raymond.

L’adjudant Gagnon avait été acquitté, le juge estimant que sa défense « de croyance sincère, mais erronée au consentement » était valable. Stéphanie Raymond s’était alors résignée.

« La journée de l’acquittement, je me suis dit : tu n’auras jamais justice, ta réputation ne sera jamais lavée. » Entre-temps, Mme Raymond a été congédiée de l’armée.

Le dossier s’est toutefois rendu devant la Cour suprême, puis devant la Cour d’appel de la Cour martiale avant de retourner en Cour suprême.

#MoiAussi

Aujourd’hui employée de Revenu Québec, Stéphanie Raymond a tiré un trait sur son passé militaire, mais pas sur cette triste soirée. Si la Cour suprême autorise finalement ce deuxième procès, elle sait que la saga se poursuivra encore longtemps.

« Dans ma tête, je sais que les cinq prochaines années peuvent être teintées de ça. » Elle sait aussi qu’elle devra reprendre son témoignage sans rien oublier, puisque chaque hésitation jouera en faveur de l’accusé.

Toutefois, le mouvement #moiaussi, survenu bien après le dépôt de sa plainte, l’a beaucoup motivée. « Je me suis dit que j’allais continuer comme toutes les autres femmes qui se sont battues contre Gomeshi et Bill Cosby. »

« C’est un marathon d’endurance. Eux, ils se disent que je vais finir par abandonner, mais moi je dis : vous allez m’avoir dans votre face jusqu’à la fin », affirme-t-elle, convaincue que la justice triomphera.

Chronologie des événements

15 décembre 2011 : Agression reprochée.

11 août 2014 : L’adjudant André Gagnon plaide non coupable.

22 août 2014 : André Gagnon est acquitté par un comité (jury) de la Cour martiale formé de cinq hommes.

22 juillet 2016 : La Cour suprême autorise de porter la décision en appel.

31 janvier 2018 : La Cour d’appel de la Cour martiale autorise un deuxième procès à deux juges contre un. Or, la dissidence permet un appel de plein droit devant la Cour suprême.

16 octobre 2018 : Audience devant la Cour suprême.