Steven Butler en finale du gala de Rimouski

Le boxeur Steven Butler prendra part au combat final du gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) prévu le 24 novembre au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

L’entreprise de promotion a confirmé le tout en conférence de presse, mardi. Cependant, l’identité du rival du Montréalais demeure inconnue.

En raison de la défaite surprise du poids lourd Simon Kean aux mains de Dillon Carman le 6 octobre au Centre Vidéotron, Butler (25-1-1, 22 K.-O.) sera la vedette du gala présenté au Bas-Saint-Laurent. À sa plus récente sortie, également effectuée dans la Vieille Capitale il y a une dizaine de jours, il a vaincu Jordan Balmir par K.-O. technique.

Par ailleurs, le public de Rimouski aura droit à huit combats professionnels et six autres de niveau amateur. Arslanbek Makhumdov (4-0-0, 4 K.-O.), Sadriddin Akhmedov (4-0-0, 4 K.-O.) et Artem Oganesyan (7-0-0, 6 K.-O.) seront aussi en action.