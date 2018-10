De surprise en surprise

Ça nous a pris un peu par surprise. Vendredi dernier, Joey Saputo a convié des membres des médias à une conférence impromptue pour parler affaires.

Pour les partisans de l’Impact, plusieurs propos rapportés piquent la curiosité. D’abord, on comprend bien la position du président. Quand on est propriétaire d’une équipe professionnelle, on évolue constamment dans l’œil du public. La pression des résultats est constante, autant au guichet que sur le terrain.

Pour M. Saputo, le stress montréalais s’ajoute à celui de son équipe en Italie. Avec Bologne, il a engagé encore plus d’argent dans l’aventure et les partisans ne sont pas aussi miséricordieux qu’au Québec.

Bref, à travers ces circonstances particulières, il faut savoir agir avec doigté quand tu demandes l’aide du public. Il faut aussi être en mesure de prendre ses propres responsabilités en ce qui a trait aux résultats de l’équipe.

À titre d’exemple, je prendrais cette information qui est sortie un peu de nulle part : l’Impact aurait, d’après M. Saputo, refusé une offre d’un million de dollars pour les services de Victor Cabrera. Pour mémoire, je vous rappelle que c’est le défenseur argentin qu’on n’a pas vu depuis des lustres sur le terrain à Montréal.

Pourquoi !?!? Mais pourquoi a-t-on refusé cette offre ? Qui a même pris le temps d’y réfléchir ? C’est la définition même du « no brainer » ! Il fallait vendre. Je ne pense pas en revenir un jour.

Une chose est sûre : avec l’Impact, c’est jamais plate.

Une autre pause

Pour une deuxième fois en moins de deux mois, l’Impact a dû observer une pause dans son calendrier. Un repos qui peut sembler bizarre, mais il était déjà planifié en début d’année par la FIFA.

En fait, ce sont tous les championnats de la planète qui sont obligés de suivre le calendrier international dicté par les instances décisionnelles du soccer mondial.

En MLS, certaines équipes sont privées de leurs meilleurs joueurs comme c’est le cas du Toronto FC qui devra faire sans Sebastian Giovinco contre DC United demain.

Bref, l’Impact devra faire contre mauvaise fortune bon cœur et rassembler toutes ses forces pour ses deux derniers matchs de la saison.

Ô Canada

Depuis quelques mois, la sélection nationale canadienne est en transition. À la suite de l’arrivée de John Herdman, nouvel entraîneur-chef et responsable du programme masculin au pays, un changement est en train de s’opérer.

Arrivée du programme féminin, Herdman a comme défi de remporter le même succès qu’il a eu avec les femmes au cours des dernières années. Une mission qui pourrait s’avérer on ne peut plus difficile.

Par contre, Herdman peut bénéficier de quelques circonstances favorables. Du temps où je jouais, la MLS n’existait pas. Si je me rappelle bien, nous n’étions que quatre ou cinq joueurs à évoluer en Europe ou dans des ligues de haut niveau. Maintenant, l’ensemble de l’équipe joue dans des championnats compétitifs.

À mon sens, un autre des aspects positifs de ce changement est la présence de plus en plus d’entraîneurs québécois aux différents niveaux nationaux. Mauro Biello est l’assistant de Herdman, Andrew Olivieri s’occupe des jeunes de moins de 20 ans et d’autres Québécois sont aussi engagés dans les différents paliers de développement.

Je le souligne parce que c’est une réalité importante. Historiquement, la présence des entraîneurs du Québec était assez rare avec les équipes nationales. Plusieurs fois, nous avons été mis de côté. Ça tend à changer et c’est pour le mieux.

Finalement, avec la présence d’Alphonso Davies, future grande étoile de cette sélection, et l’arrivée de Ballou Tabla, Herdman a de bonnes bases pour relancer le cycle de qualification pour la Coupe du monde 2022.

Chapeau !

À la suite des championnats canadiens de fin de saison qui se sont tenus le week-end de l’Action de grâce, j’ai eu la surprise de voir quatre jeunes femmes de mon club Lakeshore être sélectionnées pour la Coupe du monde des moins de 17 ans en Uruguay. Je me permets de garder une partie de cette chronique pour les féliciter pour cette grande réussite.