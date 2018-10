Travaux de dernière minute dans les boutiques de pot

Les succursales de la Société québécoise du cannabis de la région de Québec en sont aux derniers préparatifs avant d’accueillir leurs premiers clients demain matin. Lavage des vitres, installation d’affiches, finition des planchers, le sprint final sera intense.

Le Journal a fait la tournée des trois succursales de la SQDC de la grande région de Québec hier et il y avait de l’action autant à Québec qu’à Lévis à 48 heures de la légalisation du cannabis.

Même si des ouvriers s’affairent toujours dans les boutiques du chemin Sainte-Foy, de la rue Bouvier et de la route du Président-Kennedy, la direction confirme qu’elles seront fin prêtes pour l’ouverture des portes demain à 10 h.

Photo Pierre-Paul Biron

« Sans problème. On a un échéancier serré, il l’est même depuis le début, je dois dire. Mais il n’y a aucun problème, toute la séquence est prête pour que l’on ouvre le 17 au matin », assure Linda Bouchard, porte-parole de la société d’État, division de la SAQ.

Travaux à compléter

C’est dans la succursale de la rue Bouvier, dans le quartier Lebourgneuf à Québec, qu’il y avait le plus d’action hier. Un vitrier était sur place et des ouvriers s’affairaient à l’intérieur de la succursale qui avait toujours des airs de chantier.

À première vue, le plancher ne semblait pas tout à fait terminé et un employé appliquait des décalques faisant la promotion d’une consommation responsable sur le mur de l’entrée.

« Ça avance bien, c’est pas mal fini. Ça va être prêt », s’est contenté de dire un ouvrier lorsque questionné sur les étapes restantes.

D’autres travaillaient à adapter le trottoir pour permettre l’accès aux gens à mobilité réduite. « On devait le faire la semaine dernière, mais avec la météo, ça a retardé », a lancé un des employés, demandant au Journal pour quand était prévue l’ouverture. « Ils vont arriver juste ! »

À Sainte-Foy, les vitrines givrées et les grands cartons installés dans la porte d’entrée empêchaient de voir l’avancement des travaux. Un grand conteneur à déchet dans le stationnement laisse toutefois deviner que le chantier n’est pas complété à 100 %.

Curiosité

Et même s’il était impossible de voir à l’intérieur, plusieurs badauds se présentaient déjà près de l’entrée pour tenter d’apercevoir la moindre primeur ou pour jeter un coup d’œil aux heures d’ouverture, signe de la curiosité évidente pour la grande ouverture.

Photo Pierre-Paul Biron

Sur la rive sud, c’était plutôt opération nettoyage en prévision du grand jour. À travers les vitrines givrées de la succursale de Lévis, on apercevait un grand escabeau et un employé qui lavait les vitres. À travers la porte d’entrée, la zone d’accueil des clients où sera contrôlé leur âge semblait rangée, propre et fin prête à recevoir des clients.

► Les succursales de la SQDC seront ouvertes de 10 h à 21 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le samedi et le dimanche.