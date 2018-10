Un premier rôle au cinéma pour Léane Labrèche-Dor

On la connaît surtout pour ses talents comiques. Mais avec le film Le rire, qui marque ses débuts au cinéma, l’actrice Léane Labrèche-Dor sort de sa zone de confort pour explorer une facette plus dramatique de son jeu.

Rencontrée mardi sur le plateau de tournage du film à Laval, Léane Labrèche-Dor a admis avoir eu un vrai coup de cœur pour le scénario et le personnage principal de ce troisième long métrage du cinéaste Martin Laroche (Tadoussac, Les manèges humains).

Dans ce drame ponctué d’humour, l’actrice de 30 ans joue le rôle de Valérie, une jeune femme qui été la seule survivante d’une fusillade qui a coûté la vie à son amoureux. Le film suit le personnage de Valérie quelques années plus tard, alors qu’elle tente de reconstruire sa vie avec un nouveau conjoint (Alexandre Landry) et en se liant d’amitié avec une dame dont elle s’occupe au CHSLD­­­­ où elle travaille (Micheline Lanctôt).

« C’est un personnage qui me touche beaucoup », souligne Léane Labrèche-Dor, entre le tournage de deux prises dans une ancienne Maison des Frères transformée pour l’occasion en décor de CHSLD.

« Elle a vécu une grosse tragédie dans sa vie et elle souffre du syndrome du survivant. Comment on fait pour se rebâtir une vie et pour essayer de vivre normalement en sachant qu’on a été vraiment chanceuse de s’en tirer ? Le film explore ces questions-là. Je suis vraiment contente d’avoir l’opportunité de jouer un personnage aussi intéressant pour mon premier rôle au cinéma. Je ne pensais pas que ça allait m’arriver. »

Entre drame et humour

Révélée au petit écran dans les émissions à sketches SNL Québec et Le nouveau show, Léane Labrèche-Dor a décroché ce premier grand rôle au cinéma après avoir convaincu le réalisateur Martin Laroche en audition.

« Comme la plupart des gens, je connaissais plus Léane pour ses rôles humoristiques à la télé, mais elle nous a vraiment flabbergastés en audition », relate Martin Laroche.

« C’est un personnage qui alterne entre l’humour et le drame, alors il fallait trouver quelqu’un qui soit capable de jouer dans les deux registres. Et je peux vous dire que Léane est excellente. On a tourné des scènes où elle a de l’émotion à aller chercher et elle est capable d’être vraiment nuancée et touchante. Elle va en surprendre plus d’un ! »

Le tournage du film Le rire a débuté le 18 septembre dernier et se poursuivra à Montréal et dans ses environs jusqu’au 27 octobre. Le long métrage qui est doté d’un budget de 2,7 M$ prendra l’affiche en 2019.