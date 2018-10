Une boutique de cannabis médical incendiée à Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME - La police de Saint-Jérôme se penche sur un incendie qui pourrait être d’origine criminelle, survenu dans la nuit de lundi à mardi, dans une boutique de cannabis médical de Saint-Jérôme.

Selon les premières informations, l’incendie s’est déclaré vers minuit à l'intérieur du «710 Saint-Jérôme», situé sur la rue Labelle.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé le brasier. Les dommages causés au bâtiment seraient mineurs.

Personne n’a été blessé.

Selon la police de Saint-Jérôme, il s’agirait d’un incendie de nature criminel. Des techniciens se rendront sur place au cours de la matinée afin d’analyser la scène et déterminer les causes et circonstances de l’incendie.

Aucune arrestation n’a été effectuée.