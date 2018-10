Véronic DiCaire: destination Asie

Après avoir fait forte impression en première partie des concerts de Céline Dion en Asie l’été dernier, Véronic DiCaire y retournera seule l’an prochain. L’imitatrice prépare une série de spectacles en sols japonais, australien et néo-zélandais.

« C’est positif, parce qu’effectivement, ça entraîne des retombées, déclare Véronic DiCaire en entrevue au Journal. C’est le fun. On est contents. »

Cette tournée aura lieu en avril, précise le conjoint et imprésario de Véronic DiCaire, Rémon Boulerice. L’artiste y offrira une version « rafraîchie » de Voices, le spectacle qu’elle avait donné à Las Vegas de juin 2013 à 2015.

Plus grandes ambitions

Des représentations pourraient également être prévues à Singapour.

Alors qu’en 2010, Véronic DiCaire avait brisé la glace en France en foulant les planches de petits théâtres comme la Gaîté-Montparnasse à Paris, cette fois, les ambitions sont plus grandes.

La décision de viser des théâtres aussi grands est venue à la fin de la tournée avec Céline Dion au mois d’août. Au lendemain du dernier concert à Auckland, en Nouvelle-Zélande, Véronic DiCaire s’est livrée à une journée d’entrevues promotionnelles sur place, incluant deux apparitions télé.

« On voulait tester les capacités du promoteur local et mesurer l’intérêt du public », explique Rémon Boulerice.

La stratégie a fonctionné puisque le lendemain, Véronic DiCaire n’est pas passée inaperçue à l’aéroport d’Auckland. « Tout le monde la reconnaissait, relate son imprésario. On a compris qu’en Nouvelle-Zélande, c’est un peu comme au Québec : tu fais Salut Bonjour ! et deux autres émissions, et tout le monde sait que t’es en ville. C’est très différent en Asie, où c’est impossible de rejoindre 5 milliards de personnes. »

Les excellentes critiques que Véronic DiCaire a reçues en réchauffant la scène pour Céline Dion ont également contribué à générer un engouement.

Tournée au Québec

Cette série de concerts vient s’ajouter à ceux d’une nouvelle tournée que Véronic DiCaire entamera au Québec le mois prochain, avant de retourner en France en mars. Cette tournée des deux côtés de l’Atlantique devrait s’étirer sur une période de trois ans, nous informe Rémon Boulerice.

Dans ce troisième spectacle, qu’elle a conçu avec l’auteure Josée Fortier, une complice de longue date, Véronic DiCaire sera entourée de six danseurs et d’un groupe de musiciens.