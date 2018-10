FRÉDÉRICK-LABRIE, Lilianne



Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 10 octobre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Lilianne Frédérick-Labrie, épouse de feu Monsieur Raymond Labrie. Elle était la fille de feu Madame Marie-Jeanne Langlois et de feu Monsieur Albert Frédérick. Elle demeurait à Québec.le vendredi 19 octobre 2018 de 19h à 21h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Pauline (feu Lucien Gobeil), feu Benoit (feu Yvette Ruel), feu Annette, feu Denyse, feu Marielle, feu Jean-Claude (Lise Trudel), feu Louise (feu Richard Roy); ainsi que beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrie; ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille remercie, pour la qualité des soins prodigués, le Dr Jean-Paul Chartier, ainsi que l'infirmière Madame Michelle Desjardins et toute l'équipe du 2ième côté quartier des Jardins du Haut St-Laurent, ainsi que le personnel de la résidence La Roseraie, où elle séjournait précédemment. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 6M7, Tél. : 418-524-2626.