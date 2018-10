10 personnages de «stoner» au cinéma qui n’ont clairement pas attendu que le pot soit légal

Les cinéastes aiment bien proposer d’authentiques poteux parmi les personnages dans leurs scénarios. Surtout en comédie.

Voici un petit survol des personnages planants qui ont marqué ces 10 comédies.

Jeff Spicoli - Fast Times At Ridgemont High

Le pionnier des personnages de stoner au grand écran. Le slacker/surfer par excellence était incarné par un tout jeune Sean Penn qui se tenait plutôt loin de la politique à l’époque.



Floyd - True Romance

Un Brad Pitt aux allures de Kurt Cobain dans ce film scénarisé par Quentin Tarantino avant qu’il ne soit connu comme réalisateur.

The Dude - The Big Lebowski

Il serait inexcusable de dresser un top des personnages stoner du cinéma sans commencer par le saint patron de tous les adeptes du ganja. Jeff Lebowski, interprété avec brio par Jeff Bridges, est inspiré par Jeff Dowd, un producteur de films et activiste politique ami des frères Coen.

Pedro De Pacas et Anthony "Man" Stoner - La série de films Cheech and Chong

Le duo d’humoristes Cheech Marin et Tommy Chong a réussi son pari avec le film Up In Smoke qui est rapidement devenu un classique dans le genre de comédies de stoners. Dans les années suivantes, le duo participera à une dizaine de films au succès mitigé. Une suite à Up In Smoke est en développement depuis 2010. On commence à avoir des doutes.



Carl Spackler - Caddyshack

Comment parler de pot au cinéma sans mentionner une seule fois un personnage incarné par Bill Murray? Rarement a-t-on vu plus stone sur un terrain de golf que Carl Spackler. Et son herbe lui provenait directement du dit terrain!



Ron Slater - Dazed and confused

Dans chaque polyvalente d’Amérique du Nord, on trouve un Slater! Avec sa longue chevelure et son allure dépenaillée, ce personnage dans un état second constant agrémente le film de quelques scènes d’anthologie.

Zach Beaulieu - C.R.A.Z.Y.

Bien que le quatrième fils de la famille Beaulieu est loin d’être un aussi gros poteux que la majorité des autres personnages sur cette liste, il a quand même une phase où il expérimente avec le cannabis.

Seth Rogen - La majorité de ses films

Parfois, un comédien est tellement associé aux personnages qu’il joue qu’on arrête de le différencier de ses rôles marquants. C’est le cas de Seth Rogen qui a les yeux rouges dans 9 films sur 10. On n’a qu’à penser à Pineapple Express, Knocked-Up, Sausage Party et This is the End. (OK, on vous l’accorde: dans Kung Fu Panda il n’a pas l’air stone...)



Jay & Silent Bob

Ces deux inséparables slackers sont indissociables des comédies signées Kevin Smith, que ce soit dans Clerks, Mallrats, Chasing Amy ou Jay & Silent Bob Strikes Back. Le réalisateur tient d’ailleurs le rôle du plus silencieux des deux.

Brian Johnson - Breakfast Club

Le petit étudiant propret du lycée Shermer n’est pas nécessairement le type de poteux qu'on rencontre habituellement dans les films de stoner. Mais la performance de l'acteur Anthony Michael Hall après sa puff dans la bibliothèque vaut à elle seule sa place dans la présente liste.



Mentions honorables aux personnages des films suivants

Sausage Party

Ted

Easy Rider

Friday

Dude, where’s my car?

How High

Half Baked

Harold and Kumar escaped from Guantanamo Bay