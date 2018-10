LAPOINTE, Louise



À son domicile, le 6 octobre 2018, est décédée Mme Louise Lapointe, conjointe de M. Simon Lapointe, fille de feu Mme Marie-Louise Savard et de feu M. Paul-Émile Lapointe. Elle demeurait à La Malbaie. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance auxvendredi le 19 octobre de 19h à 22h etjour des funérailles, de 8h30 à 10h20, suivi duet l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son conjoint Simon Lapointe, ses enfants: feu Sabine Lapointe (Jacques Crawford) et Odile Lapointe (Dominic Lord); ses quatre petits-enfants: Thomas, Edouard, Eliot et Mathis; ses frères et sœurs: Ghislain (Ginette McKercher), Yolande (Bruno McNicoll), feu Monique (Jean-Marc Villeneuve), Rosaire (Noémie Boulianne), Francine (Alain Gaudreault), Doris (Gilles Tremblay), Diane, Roger (Sylvie Bouchard), feu Serge, Céline; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Estelle Lapointe, Jocelyne Lapointe (Kenneth SantoGrosso), Ludger Lapointe (Lise Bouffard), Marie, Lucie (feu Jean-Pierre Gauvin), Jacynthe, Pierrette Lapointe (Paul Bhérer), Céline Lapointe (Michel Lessard), Florence Lapointe (Ray Smith) et Damien Lapointe (Natasha Blanchet) ainsi que nombreux neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s et enfin les anciens collègues d'Alimentation Lapointe et Frères de La Malbaie. La famille tient à remercier particulièrement le personnel du 10e du Centre Hospitalier Hôtel-Dieu, de l'urgence et du 4e du Centre Hospitalier de La Malbaie ainsi que l'équipe des soins palliatifs du CLSC de La Malbaie, particulièrement les infirmières fort dévouées. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation Mains de L'Espoir de Charlevoix, formulaires disponibles au salon ou en ligne au www.mainsdelespoir.org/fondation. Les funérailles seront dirigées par