THIVIERGE, Georgette Giroux



À la maison Michel Sarrazin, le 14 octobre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Georgette Giroux, épouse de feu Benoît Thivierge. Elle était la fille de feu Marie-Anna Paré et de feu monsieur Henri Giroux. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera vendredi le 19 octobre à compter de 14h au centre commémoratifet de là au cimetière de la Nativité, rue du Fargy. Madame Giroux laisse dans le deuil sa fille Lucie (Stéphane Bélanger) ; ses petits-enfants : Marianne (Jessy Harvey Lachance), Etienne et Simon ; sa sœur Lucile ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thivierge ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu : Anita, Jacqueline (feu Robert Lamontagne) et Georges. Un remerciement spécial au personnel : de la résidence Chartwell Faubourg Giffard, des soins palliatifs de l'Hôpital St-Francois d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués ainsi qu'à madame Katleen Roy pour son écoute. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Ville de Québec, QC G1T 1P5 www.michel-sarrazin.ca