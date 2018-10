Ces 8 produits de beauté vous donneront l'impression d'être l'été toute l'année

Les changements de température veulent souvent dire un renouveau dans notre look ou notre routine beauté, mais ce n’est pas une obligation de changer tous ses produits du tout au tout. Voici donc une sélection estivale que vous devriez continuer à utiliser cet automne!

1. La crème solaire

Contrairement à la pensée populaire, un écran solaire sur le visage, ça se porte à l'année, pas juste en été!

Surtout l’automne quand on croit que les nuages font le travail pour nous et même l’hiver quand le soleil reflète sur la neige.

On choisit une version pour le visage légère (la Neutrogena à 15$, amazon.ca) qu’on applique avant le maquillage ou seul.

2. Le spray pour cheveux «effet plage»

Les boucles naturelles et un peu décoiffées, c’est cool l’automne aussi, pas juste quand il fait beau.

Et puisqu’on ne peut pas se baigner et obtenir cet effet nous même quand il fait froid, raison de plus pour opter pour un produit qui imite le même résultat.

On aime le Beach Blonde (qui est aussi pour les brunes!) de Jonh Frieda (7$, walmart.ca).

3. Les rouges à lèvres qui flashent

Le corail, l'orange flash, le fuchsia, ce n’est pas juste pour Osheaga; c’est magnifique l’automne aussi!

Pour éviter de passer inaperçu, arborez votre pull en laine crème préféré, vos cheveux lousses, une bonne couche de mascara et un rouge à lèvres pétant pour compléter le look.

On choisit notre teinte favorite parmi les rouges à lèvres liquides SuperStay Matte Ink de Maybelline (12$, maybelline.ca)

4. La noix de coco

Comme l’huile de noix de coco est hydratante, quand l’été arrive, plusieurs compagnies sortent des crèmes et des gels de douche avec cette fragrance. Nous, on les achète l’automne aussi pour avoir l’impression d’être dans le Sud en tout temps!

La collection d'Yves Rocher sent le rêve (entre 7$ et 10$, yvesrocher.ca).

5. Les ombres à paupières colorées

Cet été, on a vu énormément de rose et d'orange sur les yeux, mais aussi plusieurs teintes chaudes. Aucune raison de ne pas continuer cette tendance le froid venu!

On a simplement à ajouter un peu de brun foncé à la racine des cils pour rendre notre look un peu plus automnal.

Optez pour la palette Machinist de Nyx (30$, nyxcosmetics.ca)

6. La couleur dans les cheveux

Si vous avez envie d’adapter votre couleur pour l’automne, vous pourriez rendre votre rose plus orangé ou votre bleu pastel pour un bleu plus profond, mais dans tous les cas, on laisse nos cheveux colorés même cette saison.

Les teintes pastel, c’est annuel!

L'Oréal offre toutes sortes d'options pour des couleurs semi-temporaires et temporaires (13$, amazon.ca).

7. La poudre matifiante

C’est certain que l’été, on a tendance à briller plus qu’à l’habitude, mais l’automne, il ne faut pas non plus laisser tomber complètement notre poudre matifiante.

On opte sans aucun doute pour la Fit Me de Maybelline (11$, maybelline.ca). Au lieu de l’appliquer partout, on la concentre aux endroits qui produisent le plus de sébum comme le menton, le nez et le centre du front.

8. Le mascara waterproof

Le mascara à l’épreuve de l’eau n’est pas juste bon pour la baignade extrême. C’est aussi génial pour faire tenir la courbe de nos cils tout au long de la journée!

On commence par une couche de waterproof, puis une autre de notre mascara favori et le tour est joué!

Le Super Sizer de Covergirl est parfait (7$, amazon.ca).