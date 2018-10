Alexandre Barrette sera Semi-croquant

Alexandre Barrette présentera un troisième spectacle solo plus « crunchy » et baveux cet hiver. Son nouveau one-man-show, appelé Semi-croquant, sera joué dès février 2019, a appris Le Journal.

Depuis des mois, Alexandre Barrette rode le matériel de son nouveau spectacle dans différentes soirées d’humour. « J’ai trop de matériel en ce moment, dit-il. Je vais avoir un travail de peaufinage et de script-édition à faire. »

Après le succès de son deuxième spectacle, Imparfait, qui a atteint le cap des 100 000 billets vendus, l’humoriste de 37 ans présentera une nouvelle proposition encore plus croustillante. « Ce sera plus fidèle à ce que je suis dans la vie, dit-il. Ce sera différent de ce que les gens peuvent percevoir de moi comme animateur télé. »

Trois premières montréalaises

Pour lancer Semi-croquant, Alexandre Barrette a eu l’idée de faire pas moins de trois premières médiatiques à Montréal (en plus d’une autre à Québec). Les trois soirées se dérouleront dans deux endroits très intimes (Le Bordel Comédie Club et Le Balcon) et dans un théâtre rarement utilisé pour des premières (le Théâtre Fairmount).

« Il y a certains humoristes qui ont décidé récemment de ne pas faire de première, dit-il. Moi, j’en ai toujours fait. Mais je n’aime pas la lourdeur d’une première où tout converge vers un seul soir. J’ai donc choisi de faire ça dans trois salles chaleureuses et un peu plus funky. Je veux présenter mon spectacle aux journalistes dans mes propres conditions, sans dénaturer le stand-up. Je suis content de le faire dans des nouvelles salles. J’essaie d’être original à ma façon. »

► Alexandre Barrette présentera son nouveau spectacle Semi-croquant dès février 2019. Pour toutes les dates : alexandrebarrette.com.

