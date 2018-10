Anciens du Collège Notre-Dame de RDL

Si vous avez étudié au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup et que vous habitez maintenant dans la grande région de Québec, sachez qu’une activité de financement, au profit de la Fondation du Collège, se tiendra demain, dès 17 h 30, au Bonne-Entente de Ste-Foy alors qu’un ancien du Collège Notre-Dame, Alain April (promotion 1982), propriétaire et directeur général du Bonne-Entente, donnera une conférence intitulée La philanthropie, pour préserver la diversité en éducation. Inscriptions en ligne sur le site internet de la Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

Dépanneurs honorés

Photos courtoisie

Deux propriétaires de dépanneurs (à Lévis et Sept-Îles) ont été récompensés pour leur leadership, l’utilisation des médias sociaux et leur implication communautaire, à l’occasion du concours du Mérite entrepreneurial de l’Association des Marchands Dépanneurs et Épiciers du Québec (AMDEQ). Leur plaque et une bourse de 1000 $ leur ont été remises lors du congrès annuel de l’association tenu récemment à Saint-Hyacinthe. Sur la photo du haut: Louis Tremblay, président du CA de l’AMDEQ, et Yves Corbeil, de Loto-Québec, encadrent les représentants du dépanneur Tout-Près de Lévis: France Bélanger, propriétaire ; sa fille Laurence et la gérante Maryse Gagné. Sur la photo, du bas, la famille Gauthier du dépanneur Tabagie Gamache de Sept-Îles, Nadine Gauthier, Édith Gauthier, Gaby Gauthier et Yannick Normand, se retrouvent en compagnie de Louis Tremblay de l’AMDEQ et Yves Corbeil de Loto-Québec.

Le meilleur des meilleurs

Photo courtoisie

Bravo à la division Vitrines Zone de l’entreprise québécoise Concetti Design qui a remporté les grands honneurs à l’occasion du Red Dot International Design Contest, une compétition mondiale de haut prestige tenue récemment à Essen, en Allemagne. La réputée vitrine contemporaine « Frameless » a mérité la plus importante distinction de sa catégorie accordée par le jury, soit le prix Red Dot: Best of the best, parmi plus de 6300 innovations soumises par autant de designers et de manufacturiers provenant d’une soixantaine de pays. Sur la photo, de gauche à droite, l’équipe de Concetti Design: Lauraine Hamel, designer/superviseur R & D ; Denis Lapointe, directeur de la production ; Louis St-Gelais, président ; François Marcotte, directeur du design ; et Stéphanie Bilodeau, directrice vente & marketing.

Souvenirs d’une époque

Photo courtoisie

Les premiers invités de la Confrérie des Amis du Québec, lors du dîner « Souvenirs d’une époque » tenu récemment et qui souligne le 50e anniversaire de l’histoire des Remparts de Québec, étaient (de gauche à droite sur la photo) Pierre Chouinard, l’auteur du 1er but de l’histoire des Remparts et le but gagnant dans une victoire des Remparts le 5 octobre 1969 ; Clément Massicotte, vice-président (Société Colibec) Fondation des Remparts en 1969 ; et Réjean Giroux, qui avait donné la victoire aux Remparts en 2e période supplémentaire en quart de finale de la LHJMQ contre les Rangers de Drummondville, le 3 mars 1970 au Colisée, devant 14 381 spectateurs. Que de souvenirs !

Anniversaires

Photo courtoisie

Daniel Gélinas (photo), ex-directeur général du Festival d’été de Québec, conseiller spécial chez Tact Intelligence-Conseil, 59 ans... Pierre Villeneuve, ex-vice-président ventes, au Journal de Québec, 61 ans... Mikaël Grenier, jeune pilote de course de Stoneham, 26 ans... Pierre Moreau, PDG et copropriétaire du Groupe Restos Plaisirs... Francis Bouillon, défenseur retraité de la LNH, 43 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 octobre 2017. Gord Downie (photo), 53 ans, leader de la formation rock canadienne The Tragically Hip... 2017. Danielle Darrieux (photo), 100 ans, actrice légendaire du cinéma français, mais aussi à Hollywood et, au théâtre, à Broadway... 2016. Thérèse Drago, 88 ans, Madame Thérèse, tenancière de bar clandestin (Grande Hermine) de Québec... 2013. Rene Simpson, 47 ans, ancienne capitaine de l’équipe canadienne de la Fed Cup tennis.