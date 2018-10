Assermentation des député(e)s de QS: «Rêver aujourd’hui pour savoir ce qu’on fera demain»

Les député(e)s de Québec solidaire ont été assermentés hier à l’Assemblée nationale. Elles et ils ont prêtés serment à la Reine d’Angleterre à huit-clos en présence du Secrétaire général de l’Assemblée nationale.

Contrairement à ce que plusieurs journalistes ont rapporté, ce n’était pas une première : en 2014, les député(e)s du PQ ont fait pareil, comme l’a rappelé le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé. Et en 1970, six des sept députés du PQ ont même refusé de le faire pendant plusieurs semaines.

Il s’agit d’un premier geste de contestation du régime politique en vigueur par les nouveaux député(e)s solidaires. Ils et ils vont d’ailleurs proposer un projet de loi pour changer cette tradition archaïque.

10 ans après le premier député solidaire

Dix ans après l’élection du premier député de QS, Amir Khadir, les 10 nouveaux député(e)s de gauche ont insisté pour d’abord prêter allégeance au peuple québécois.

On se rappellera qu’en 2008, Amir Khadir avait dit que son allégeance était mieux résumée par les mots du député-poète Gérald Godin, élu sous l’égide du PQ dans Mercier, là où le député solidaire lui a succédéune trentaine d'années plus tard :

« T’en souviens-tu Godin, qu’il faut rêver aujourd’hui, pour savoir ce qu’on fera demain ».

Le temps de passer à autre chose

Ainsi, dix ans plus tard, les élu(e)s solidaires se sont certes pliés aux dictats d’une tradition parlementaire dépassée, mais non sans rappeler, elles et eux aussi, que le fruit est mûr pour que le Québec s’affranchisse de ces liens historiques avec l’empire britannique qui l’a colonisé.

L’indépendance du Québec représente l’ultime geste que devra poser le peuple québécois pour se libérer de cette emprise. De cette façon, nous cesserions d’être soumis à la constitution canadienne qui veut que le monarque britannique soit le chef de l'État canadien, poste occupé depuis 1952 par la reine Élisabeth II. Nous cesserions aussi d’être contraints par un principe de cette même constitution qui repose sur la «suprématie de Dieu».

Et oui, Dieu et la reine veillent encore sur nous, le bon peuple. Qu’attend-on pour arriver en 2018?

Poser des gestes maintenant

Mais d’ici l’indépendance, le nouveau gouvernement du Québec peut poser des gestes pour commencer à se réaliser comme peuple souverain. Il peut le faire maintenant.

À commencer par reconnaître que le bipartisme est passé date. Que les vieilles règles définissant la reconnaissance d’un parti politique comme groupe parlementaire à l’Assemblée nationale doivent être revues.

La solution est simple : reconnaître le PQ et QS comme groupe parlementaire et leur allouer au moins l’équivalent, et proportionellement, de ce que l’Assemblée nationale a accordé à l’ADQ de Mario Dumont en 2009 quand il a fait élire six député(e)s avec lui.

L’autre geste que pourrait poser le nouveau gouvernement, c’est de mener à terme ce qu’il a promis, en collaboration avec le PQ et QS, soit de réformer le mode de scrutin.

Enfin, un dernier geste que pourrait poser le nouveau gouvernement pour marquer la fin d’une époque coloniale, mais aussi rappeler que le Québec n’a jamais signé la constitution canadienne, c’est de retirer le crucifix du Salon bleu à l’Assemblée nationale.

La «suprématie de Dieu» n’est plus l’apanage du peuple québécois. Ce symbole qu’est le crucifix, mis en place par Maurice Duplessis pour sceller l’union de l’État avec l’Église catholique, n’est plus que le vestige d’une autre époque.

Et maintenant : au gouvernement caquiste d’agir

En 2018, cette allégeance à la monarque britannique est révolue. Mais il reste qu’hier, les député(e)s de Québec solidaire ont dû formellement prêter allégeance à la reine d’Angleterre, même en privé. Elles et ils n’avaient pas le choix pour avoir le privilège de participer aux travaux de l’Assemblée nationale.

François Legault a dit au lendemain de son élection que le Québec aura changé d’ici la fin de son mandat. Au cours de la seule prochaine année, il a l’occasion de le prouver en mettant en place les troispropositions nommées plus haut.

Il semble qu’il soit prêt à reconnaître le PQ et QS comme des groupes parlementaires. Ne reste qu’à voir quelles seront les ressources qui viendront avec cette reconnaissance. Nous devrions en savoir plus prochainement.

Il a répété qu’il respecterait son engagement à réformer le mode de scrutin. Reste à voir si ce nouveau mode de scrutin ira dans le sens du consensus développé par le Mouvement Démocratie Nouvelle et permettra réellement en 2022 d’élire une Assemblée nationale représentative de la diversité québécoise et proportionnelle à la volonté populaire.

Quant au retrait du crucifix du Salon bleu de l’Assemblée nationale, il est encore temps pour le nouveau Premier ministre de revoir sa position. Il a dit vouloir déposer rapidement un projet de loi sur la laïcité. Qu’il soit conséquent alors : pour assurer la séparation de l’État et de l’Église, le crucifix n’a plus sa place au Salon bleu de l’Assemblée nationale, où s’exerce le réel pouvoir politique qui guide les destinées du peuple québécois.

Ça serait trois occasions d’affirmer que le Québec de 2018 est capable de «rêver aujourd’hui, pour savoir ce qu’on fera demain».