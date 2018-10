Bâtissez LE mur de Trump dans ce jeu de société

Build The Wall, un jeu de société en campagne de sociofinancement qui consiste à construire le fameux mur à la frontière mexico-américaine proposée par Trump, a rencontré divers obstacles, mais son design est enfin terminé.

Michael Torres, relationniste pour la compagnie de jeux Deplorable Ventures, explique que plus de 50 créateurs ont refusé de travailler sur le projet:

«Facebook a aussi banni notre jeu pendant une semaine. Ils croyaient que nous étions des trolls russes!»

Sur la plateforme de sociofinancement Kickstarter, l'entreprise se définit comme «un groupe de personnes aux opinions sociales et politiques variées, qui utilise l'humour et le sarcasme pour parler d'événements actuels».

Build The Wall n'y fait pas exception.

«Le jeu se joue entre 2 à 5 joueurs, qui deviennent présidents d'entreprises. Le but de chacun d'entre eux est d'être le contributeur le plus important à la construction du mur qui protègera "le plus important pays de l'histoire"», précise Michael.

Dans votre chemin se trouvent des réglementations gouvernementales nuisibles, des espions industriels et des socialistes.

Photo Courtoisie

Avec des cartes de ressources, vous pourrez placer vos morceaux de mur sur la frontière.

Photo Courtoisie

Le gagnant est celui qui réussit à en poser le plus. Une partie dure entre 35 et 45 minutes.

Aucune date de sortie n'a été divulguée, mais la livraison est prévue en décembre 2018.