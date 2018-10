Cannabis: des conséquences sur le cerveau qui n’ont pas de quoi réjouir

L’euphorie a marqué l’ouverture des succursales de la Société québécoise du cannabis, mercredi matin, mais les conséquences sur le cerveau pourraient, elles, ne pas être réjouissantes, alerte un spécialiste.

Le neuropsychologue Dave Ellemberg avertit que les conséquences à long terme sur les fonctions cérébrales sont inquiétantes.

«On sait que dans le cerveau, il y a des récepteurs du cannabis [...] qui se trouvent dans différentes régions dont celle de la mémoire, dont la région des capacités d’organisation, les fonctions exécutives, et ce n’est pas surprenant: c’est pour ça que quand une personne consomme, il y a une altération de l’état de conscience», explique le professeur de l’Université de Montréal.

En conséquence, certains consommateurs montrent des défauts d’organisation, des problèmes de gestion, de mémoire et de contrôle de l’information. Avec une consommation répétitive et à long terme, des régions du cerveau sont modifiées, et ce, de façon permanente.

Les problèmes peuvent survenir même si la consommation a débuté à l’âge adulte, et plusieurs années après avoir arrêté de consommer.

«Ce sont ces gens-là qu’on voit en clinique, qui consultent en neuropsychologie, parce qu’ils désirent se prendre en main et ils veulent comprendre pourquoi aujourd’hui, ils sont moins fonctionnels», rapporte M. Ellemberg.

Ce dernier se dit inquiet non seulement en tant que neuropsychologue, mais également en tant que parent dont les enfants «vont grandir dans un monde où [fumer du cannabis] est normal», banal.