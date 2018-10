Cannabis: Gérard Deltell s'habille en noir pour souligner un «jour sombre»

OTTAWA | Le député conservateur Gérard Deltell s'est habillé en noir de pied en cap, mercredi, pour souligner le jour sombre qu'est, selon lui, celui de la légalisation du cannabis au pays.

«Pas une belle journée pour le Canada...», a d'ailleurs écrit sur Twitter l'élu de Louis-Saint-Laurent.

Le caucus conservateur, opposition officielle à Ottawa, s'oppose depuis des mois à la légalisation du cannabis, entrée en vigueur aujourd'hui. Et M. Deltell n'est pas le seul à avoir manifesté son désaccord, ses collègues parlant d'«échec» et de «plan bâclé».

«Ce processus a été réalisé à la hâte pour des raisons purement politiques, dans le but de respecter une échéance qu'il a lui-même imposée. Justin Trudeau ne tient pas compte des préoccupations très graves soulevées par ceux qui devront gérer les conséquences de sa décision», a indiqué Pierre Paul-Hus en point de presse ce matin.

Celui-ci en a particulièrement contre le message de banalisation de la consommation de cannabis qu'envoient, selon lui, la légalisation et le gouvernement.

«La perception de mes propres enfants, ils disent: “Ah, papa, on va pouvoir fumer, maintenant.” Non, tu n'as pas compris, là. Donc, le message de Trudeau, qui était de dire: “On va enlever la drogue des mains de nos enfants, on va enlever l'argent du crime organisé”, il n'y a absolument rien qui nous prouve que ça va être efficace. Au contraire, on prévoit même une augmentation de la consommation de marijuana. Bravo.»

La conduite avec facultés affaiblies et la confusion entourant l'application de certains règlements inquiètent particulièrement les conservateurs.

«Le manque de consultation et de sensibilisation publiques laisse de nombreux Canadiens et Canadiennes dans le noir, avec des règles mal définies, en particulier pour ceux qui veulent traverser la frontière canado-américaine», dénonce M. Paul-Hus.