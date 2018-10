C'est la fin pour ce couple de «L'Amour est dans le pré»

Marco Hébert, un candidat de la dernière saison de L’Amour est dans le pré a révélé qu’il n’était plus en couple dans sa plus récente publication Instagram.

Celui qui avait «flushé» l’une de ses prétendantes lors d’une date au restaurant dans l’un des moments les plus choquants de l’émission a dévoilé que sa relation avec Marie-Ève s’était terminée.

Plusieurs avaient été surpris lors de l'épisode des retrouvailles d'apprendre que le couple était toujours ensemble, les différences entre les deux candidats étant très marquées.

C'est donc avec un brin de tristesse, mais surtout de la nostalgie que l'agriculteur a commémorée le premier anniversaire de son passage à L'Amour est dans le pré et du même coup, annoncé la fin de sa relation.

«Il y a un an jour pour jour, une aventure folle commençait!! L’amour est dans le pré! Quelle expérience de vie inoubliable! Des hauts, des bas! Des sourires et des larmes! Des souvenirs à vie, de l’amour et des amis! Malheureusement, ça n’a pas marché à long terme pour moi qui voulais trouver la femme de ma vie! Mais malgré tout, une expérience unique dans une vie! Longue vie à L’Amour est dans le pré! Vous avez changé ma vie!»