Cette vidéo d’un enfant qui flatte la barbe du prince Harry est la chose la plus «cute» que vous verrez aujourd’hui

Ce petit garçon australien a fait fondre le cœur de bien des internautes aujourd’hui après qu’une vidéo et des images de ce dernier en train de caresser la barbe rousse du prince Harry aient été diffusées.



Actuellement dans la région de New South Wales, en Australie, le couple royal qui attend son premier enfant, a fait la rencontre du petit bonhomme de 6 ans un étudiant de l’école publique Buninyong qui a une fascination pour les barbes.



Royauté ou pas, l’enfant ne s’est pas gêné pour caresser la barbe fournie du prince Harry, qui lui, semble avoir trouvé la candeur du petit bonhomme bien drôle. Dans la vidéo, on peut également apercevoir le petit Luke enlacer chaleureusement le prince et la duchesse.



La directrice de l’école a expliqué au magazine People que Luke adorait le père Noël et surtout, sa grande barbe blanche. C’est pourquoi il a été tenté de chatouiller le menton du prince.



«Et dès qu’il l’a vu [barbe de Harry], nous sommes passés en mode panique, car il ne faut pas toucher un membre de la famille royale! Harry l’a laissé faire et l’a pris dans ses bras. Donc, ce que vous et moi ne pouvons pas nous permettre, mon bon ami, lui, peut le faire.»

Le duc de Sussex et sa bien-aimée, Meghan Markle, sont de passage en Australie et en Nouvelle-Zélande dans le cadre de leur tournée royale.