Comme à la discothèque

Après trois années sabbatiques, Sylvain Cossette a retrouvé la scène, mercredi, au Capitole, avec une forme contagieuse. Il a déployé la palette musicale très colorée des années 1980, comme si les discothèques de l’époque reprenaient du service et redonnaient au public un instant de leur jeunesse.

Rares sont les artistes à avoir autant de mérite à faire des reprises, mais Sylvain Cossette fait partie de ceux qui le font admirablement bien. Après l’immense succès de son spectacle consacré au répertoire des années 1970, celui qui replonge dans les « eighties », une proposition costaude de 38 pièces, est une autre réussite.

De plus, avec sa mise en scène éclatante, Sylvain Cossette contourne les clichés. On y entend juste ce qu’il faut de synthétiseurs, personne ne s’est crêpé les cheveux, et il y a une belle et simple touche vintage avec les six téléviseurs d’époque juchés sur scène.

Le chanteur avait judicieusement choisi les morceaux qui ont marqué la décennie dans le but avoué de nous faire danser – avec sa préférence connue pour les britanniques. La plupart ont été joués en « medley », enfilés à la vitesse de l’éclair.

Parfum de nostalgie

Ça sentait la nostalgie à plein nez dans la foule, qui connaissait toutes les paroles. Le chanteur a lancé la soirée avec Never Tear Us Apart, d’INXS, Let’s Dance et Relax.

Mais c’est avec Every Breath You Take que le public a eu ses premières réactions. Difficile de comprendre que les spectateurs soient restés immobiles sur leur chaise après cette introduction plutôt énergique. « Ce show-là, il est fait pour danser », a pris la peine de préciser Sylvain Cossette.

La foule s’est enfin dégourdie sur l’hommage aux chansons du mouvement « new wave » créées ici, comme Sunglasses At Night (Corey Hart) et Safety Dance (Men Without Hats). Le clin d’œil inévitable à Patrick Bourgeois a été rendu avec Loulou et Fais attention.

Électrisant

Tant qu’à revivre l’époque des bars, pourquoi pas un medley « last call », qui regroupait des chansons d’amour « un peu sucrées » comme Lady In Red.

Karma Chameleon, Wake Me Up, Never Gonna Give You Up, Maniac, Take On Me, Purple Rain : le dernier droit était électrisant, juste avant un rappel consacré à U2.

Accompagné par quatre musiciens, dont le déchaîné Matt Laurent et ses solos de guitare flamboyants, Sylvain Cossette n’a pas cherché à réinventer les pièces tant entendues, et c’est tant mieux. Nombreux étaient-ils à sortir de la salle avec un large sourire, avec sans doute l’impression d’avoir revécu un des partys de l’époque.