Connor McDavid préfère penser à l’équipe

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, accumule les succès individuels en ce début de saison, mais il souhaite avant tout voir son équipe récolter les victoires et les points au classement.

Le joueur-vedette est passé à l’histoire dans un gain de 5-4 en prolongation contre les Jets de Winnipeg, mardi, en obtenant un point sur les quatre premiers buts des siens. Du même coup, il a participé aux neuf premiers filets de sa formation en 2018-2019, surpassant la marque de sept établie par Adam Oates avec les Red Wings de Detroit en 1986-1987.

Cependant, ce n’est pas cela que McDavid a retenu de sa soirée de travail.

«Ce n’est pas si important que ça. Je ne ressens pas un excès de fierté à propos de ce record, a-t-il déclaré au site NHL.com. Je ne crois pas que cette statistique devrait me rendre fier. C’est bien, mais nous avons surtout trouvé le moyen de marquer un but à la fin, donc on n’aura pas à parler de cela à nouveau.»

Par ailleurs, ce sont davantage les qualités de leader de McDavid qui impressionnent son entourage.

«Il est notre capitaine, notre meneur et selon moi, il est le meilleur joueur sur terre actuellement. Il a décidé de prendre le relais pour permettre à cette équipe d’obtenir une victoire», a déclaré l’entraîneur-chef Todd McLellan.

Un message

Aux yeux de McDavid, qui a totalisé quatre buts en autant de parties cette saison, la formation albertaine a le potentiel nécessaire pour faire la vie dure à ses rivaux. Après tout, Edmonton a atteint le deuxième tour éliminatoire en 2017.

«Ce résultat est excellent, ça prouve que nous pouvons jouer contre tout le monde. Les Jets forment un club qui bataillera encore pour la Coupe Stanley. Ils l’ont fait l’an passé et je m’attends à la même chose au cours de cette campagne, a-t-il expliqué. Nous sommes débarqués dans un édifice hostile et nous avons pu récolter deux points. On se sent bien par rapport à cela, mais il faut bâtir à partir du rythme qu’on vient d’acquérir.»