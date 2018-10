Coupe Ryder: Tiger Woods évoque la fatigue pour expliquer ses résultats désastreux

Le golfeur Tiger Woods a tenté de justifier ses résultats désastreux à la récente Coupe Ryder en parlant de la fatigue qui l’a accablé durant sa présence sur les verts à Paris, le mois dernier.

L’ancien numéro 1 mondial a connu un week-end misérable à la fin septembre, encaissant la défaite lors de chacun de ses quatre matchs. Aux yeux du vainqueur du Championnat du circuit 2018, son corps n’a pu répondre à une charge de travail plus élevée que prévu.

«Ce fut seulement les effets cumulatifs de la saison au complet, a-t-il indiqué sur son compte Instagram, mercredi. J’étais fatigué, car je ne m’étais pas entraîné en prévision de tout cela. En fait, ma préparation n’a pas été faite pour autant de golf que cela. À la fin, j’ai dû composer avec le manque d’énergie, la chaleur et la perte de poids.»

«Mais c’est certain que j’aimerais changer des échecs en victoires. On ne se sent pas bien quand on perd», a-t-il ajouté, précisant qu’il ne dirait pas non à l’occasion d’agir comme capitaine de la formation américaine à la Coupe des Présidents 2019.

Woods et les États-Unis se sont inclinés 17,5-10,5 devant l’Europe à la Coupe Ryder. Au plan individuel, le «Tigre» occupe le 13e rang du classement mondial, lui qui se trouvait en 656e place à la fin de l'année 2017.