Courses de chars bruyants : des droits acquis?

L’oppression collective avec un grand « O »

Titre de l’article du Journal de Montréal du 1er septembre 2018 : « Se battre pour des droits acquis. Plusieurs complexes de sports motorisés (pistes de course de chars et de motos, s’entend) sont menacés de fermeture au Québec ». Moi je trouve ça touchant et ça vient me rejoindre au plus profond de moi-même. Je suis atterré devant tant d’injustice et de persécution pratiquées ici même au Québec par des gens intolérants n’ayant aucune compassion pour ces pauvres adeptes de course de chars et de motos très bruyants. Je leur suggère d’embaucher Denis Coderre pour défendre leur juste et théorique cause, voire même Jean Charest, lui qui a déjà défendu noblement la pratique d’un autre sport qu’est la motoneige : « Selon Jean Charest, la motoneige serait compatible avec le développement durable » (Le Journal de Montréal, 18 décembre 2004). Jean Charest est bien capable de prétendre que les courses de chars et de motos sont aussi en parfaite symbiose avec le développement durable. Tiens, pour mieux défendre et surtout pour avoir plus de couvertures de presse, je crois que les vroum vroum devraient embaucher les avocats « militants » Julius Grey et Anne-France Goldwater.

Le titre de l’article parle de « sports motorisés ». Les courses de gros bolides cylindrés, un sport, faites-moi rire. Puis-je amicalement suggérer à ces sportifs lésés dans leurs droits légitimes de polluer de porter plainte aussi à l’ONU et même à la Cour pénale internationale? Que c’est donc beau et louable de se « battre » pour ça en priorité, mais pas pour des pacotilles comme la dégradation de nos programmes sociaux (santé et éducation) ou des futilités comme la montée « naturelle » des inégalités économiques ou bien encore pour la culture. Pour ces personnes allumées, les courses de chars relèvent du bien commun. Les courses de chevaux ont disparu au Québec même s’ils avaient des droits acquis et que c’était bien moins nuisible, mais c’est pas pareil du tout. Qu’on se le dise : les courses de chars motorisés c’est bien pour l’environnement et même pour les voisins et les petits oiseaux. Je préfère le chant mélodieux des moto-cross au gazouillis des oiseaux.

Un droit acquis vous dites?

Les familles qui se plaignent n’ont qu’à aller habiter ailleurs, disons au moins, je dirais 5 à 10 kilomètres des vertes pistes de « sports » motorisés. Peu importe les nombreux changements sociétaux et environnementaux survenus depuis les cinquante dernières années, il faut respecter leurs « droits » qu’ils prétendent, « acquis » en plus de ça. Les activistes qui se plaignent du bruit sont des malfaisants et je dirais même qu’ils doivent être communistes sur les bords. Voyons donc, le ronronnement des moteurs en folie pendant plusieurs jours et plusieurs heures c’est bon et c’est doux pour l’oreille, comparable à de la musique classique. Des chialeux et des bourrus que je vous dis. Comme Philippe Couillard l’a dit, c’est bien effrayant, on ne peut plus s’amuser, « driller » partout et au Québec et s’adonner à des coupes à blanc dans des forêts vierges. Où est-ce qu’on s’en va?

L’humoriste Michel Barrette s’en mêle

« Où seraient nos champions sans ces pistes de course? L’humoriste Michel Barrette participera au rassemblement à Québec ce midi » (Le Journal de Montréal, 3 septembre 2018). En bon philosophe qu’il est, Barrette se demande très sérieusement où seraient nos champions sans ces pistes de course? Voilà le genre de réflexions existentielles qui taraude le comique. Et oui, où serait le Québec et que ferions-nous sans nos champions coureurs automobiles? Selon moi, je dirais qu’on s’en porterait mieux comme collectivité.

Tiens, un conseil comme ça à mes amis, si votre bric-à-brac très polluant génère tant de retombées économiques au Québec, pourquoi vous ne nous menacez pas de déménager vos affaires au Wyoming ou au Kentucky? Et si jamais vous nous quittez, n’oubliez pas d’amener avec vous vos champions comme les Villeneuve. Ah c’est vrai, afin de ne pas payer d’impôts, Jacques Villeneuve a depuis établi demeure dans un paradis fiscal en Europe. Il ne voulait pas être « obligé » de payer de l’impôt. Comme Philippe Couillard l’a déjà signalé pour Eugénie Bouchard, installée aux Bahamas, il faut respecter la liberté des riches de ne pas vouloir payer d’impôt au Québec (Le Journal de Montréal, 11 septembre 2018).

Et ça continue

« Dans la rue pour sauver les pistes de course » (Le Journal de Montréal, 4 septembre 2018). Des amateurs de courses ont manifesté devant l’Assemblée nationale

Bon ben, moi je trouve que j’en ai assez dit, Michel Barrette est-il aussi fan comme l’est Philippe Couillard, des rodéos qui ne font rien de mal aux animaux?