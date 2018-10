Des colosses à la ligne bleue

À l’instar du match contre les Kings, il risque d’y avoir de la circulation lourde sur la patinoire du Centre Bell, ce soir, lorsque les Blues déploieront leur formation.

Face aux colosses représentants de la Californie, les attaquants du Canadien avaient éprouvé beaucoup de difficulté à se rendre justice. Incapables de s’approcher de l’enclave, ils avaient permis à Jack Campbell d’enregistrer un jeu blanc plutôt facile.

L’histoire pourrait se répéter ce soir. À 6 pieds, 3 pouces et 210 livres, Alex Pietrangelo est le plus petit des quatre premiers défenseurs de la troupe de Mike Yeo.

«Il ne faut pas penser qu’on est incapable de jouer contre des équipes lourdes. Au contraire. Il faut patiner et bien gérer la rondelle», a expliqué Claude Julien.

Pour parvenir à percer la défense adverse, les attaquants du Canadien devront pénétrer en territoire des Blues à pleine vitesse. Pour se faire, ils devront miser sur l’aide de leurs propres arrières.

«On doit leur faciliter la tâche en leur remettant la rondelle rapidement. Il faut qu’ils puissent profiter de leur erre d’aller, a expliqué Jeff Petry. Avec plus d’espace, ils auront plus de temps pour exécuter le jeu suivant. Ils pourront aussi forcer les défenseurs adverses à se déplacer et à pivoter.»

Attaque massive à ajuster

Advenant que la stratégie à forces égales ne rapporte pas les résultats souhaités, le Tricolore devra inévitablement profiter de son attaque massive. Depuis le début de la campagne, les Montréalais ont inscrit trois buts en 22 supériorités numériques (13,6%).

«On n’est pas mauvais, mais on doit être meilleurs», a souligné l’entraîneur du Canadien.

Et comment ! De l’autre côté, les Blues constituent une menace à ce chapitre. Sept fois en 23 occasions (30%), ils ont fait payer les écarts de conduite de leurs adversaires.

«La rondelle doit bouger plus rapidement. Les gars doivent avoir une bonne idée du jeu qu’ils veulent faire avant d’avoir la rondelle. On s’entraîne beaucoup là-dessus», a mentionné Julien.

Et lorsque rien ne marche, inutile de faire dans la dentelle.

«Quand on ne produit pas, il faut adopter la mentalité de tireur et lancer plus souvent. En envoyant des rondelles au filet, le jeu va s’ouvrir», a soutenu Petry.

Le défenseur américain applique bien cette philosophie puisqu’il est le joueur du Canadien qui a dirigé le plus de tirs en direction du filet adverse en avantage numérique. Cependant, six de ses neuf tentatives ont raté la cible.

Mete sur la passerelle?

Sur la touche en raison de la grippe lors des deux derniers matchs, Carey Price reprendra son filet.

Au terme de l’entraînement optionnel de ce matin, Claude Julien n’a pas voulu en dévoiler davantage sur la formation qu’il présenterait en soirée, se laissant une porte ouverte au cas où l’un de ses joueurs souffrirait d’un ennui de santé.

Cela dit, Victor Mete a fait du temps supplémentaire en compagnie d’Andrew Shaw, de Nicolas Deslauriers et de Nikita Scherbak. Est-ce le signe que Karl Alzner disputera son premier match de la saison?