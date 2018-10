Des délais anormaux dans la livraison du courrier au Saguenay–Lac-Saint-Jean

SAGUENAY | Des citoyens du Saguenay–Lac-Saint-Jean déplorent des délais anormaux dans la livraison du courrier local. Selon le syndicat de Postes Canada, cette situation s'explique par le fait que le courrier fait parfois un détour jusqu’à Montréal avant d’être livré.

«Quand le flot de courrier est plus élevé que la normale, Postes Canada peut donner l'ordre d'envoyer ce courrier-là à Montréal afin qu'il soit traité à la mécanisation», a dénoncé Camille Tremblay du syndicat des employés de Postes Canada.

Plutôt que d'être trié à Chicoutimi, le courrier envoyé du Saguenay–Lac-Saint-Jean en direction de cette même région voyage parfois jusque dans la métropole avant d'être finalement livré.

«C'est une raison économique au point de vue régional, a soutenu Mme Tremblay. Ça évite de payer des heures additionnelles à certains employés ou de faire entrer des employés occasionnels.»

Les délais supplémentaires créent aussi des problèmes, notamment pour les compagnies de déneigement, qui reçoivent les contrats de certains clients en retard.

«L'année passée, on a eu des gros problèmes avec ça, a expliqué Luc Gauthier, qui travaille pour la compagnie de déneigement Robin Morin à Saguenay. Plus le courrier tarde à revenir, plus le client va se faire gratter tard. Pour nous, ça n'a pas d'inconvénient, mais pour le client oui.»

Les employés de Postes Canada sont actuellement en négociation avec leur employeur. Or, le syndicat assure qu'il ne s'agit nullement d'un moyen de pression: «On ne nuira pas aux clients. Ce sont les dernières personnes qu'on veut viser».

Postes Canada réfute les propos du syndicat et soutient que tout le courrier local est traité localement.