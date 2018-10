Des sorties sous surveillance pour le délateur «Godasse» Gagné

Le délateur Stéphane Gagné, dont les témoignages ont permis d'envoyer l'ex-chef des Hells Angels Maurice «Mom» Boucher derrière les barreaux, aura des permissions de sortir du pénitencier où il est enfermé.

L'ancien motard que l'on surnommait «Godasse» a convaincu la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), mercredi, qu'il mérite dorénavant de bénéficier de sorties d'une durée limitée qui se dérouleront sous la surveillance du personnel des services carcéraux fédéraux.

C'est la première fois que Gagné, 48 ans, obtient des permissions de sorties sous escorte depuis qu'il s'est reconnu coupable, en mars 1998, du meurtre de l'agente correctionnelle Diane Lavigne. L'ex-membre des Rockers, un défunt club-école des Hells, avait commis ce meurtre sous les ordres de Boucher, dont il était l'un des protégés.

Gagné a comparu à huis clos devant la CLCC. Les détails de son audition sont tenus confidentiels pour assurer sa sécurité.

Le pénitencier québécois où le délateur est gardé depuis 2012, sans être isolé du reste de la population carcérale et sans incident, est également protégé par un interdit de publication rendu par la Cour supérieure.

Marqué à vie

La tête de Gagné a été mise à prix par les Hells depuis qu'il a retourné sa veste et aidé par ses révélations à faire condamner 14 motards après son arrestation par l'escouade Carcajou, le 5 décembre 1997.

En novembre 2015, un jury de 12 personnes a estimé que Gagné leur avait démontré par ses regrets et ses progrès qu'il était suffisamment réhabilité pour pouvoir demander une libération conditionnelle hâtive.

Sans cette mesure exceptionnelle, le témoin repenti ne devait pas être admissible à des sorties avant 2023, soit après avoir purgé un minimum de 25 ans de pénitencier.

«Je vais à l'école, au gymnase, à la cafétéria en même temps que les autres détenus. C'est sûr qu'il faut que je me surveille mais je me tiens loin du trouble. Il va falloir que je me surveille pour le restant de mes jours», avait-il témoigné devant les jurés et le juge Jerry Zigman, il y a trois ans, au palais de justice de Montréal.

Assis sur une moto conduite par le défunt motard André «Toots» Tousignant, il avait pourchassé et abattu Diane Lavigne qui sortait de la prison de Bordeaux, le 26 juin 1997.

«Mom» Boucher, que Gagné considérait alors comme un «deuxième père», avait commandé ce meurtre pour déstabiliser le système judiciaire, alors que les Hells livraient une guerre des motards qui a fait plus de 160 morts au Québec.

Le 8 septembre 1997, Gagné avait aussi participé à l'attaque armée d'un fourgon cellulaire près de la prison de Rivière-des-Prairies durant laquelle le motard Paul Fontaine a assassiné le gardien Pierre Rondeau.

Gagné s'était avoué coupable de tentative de meurtre sur un collègue de M. Rondeau, Robert Corriveau, qui a eu la vie sauve parce que l'arme à feu du délateur s'était enrayée.

Gagné, à qui les autorités donneront éventuellement une nouvelle identité lorsqu'il obtiendra sa libération, a déclaré à une psychiatre que les souvenirs de ses crimes lui ont longtemps causé des «vomissements et des cauchemars presque quotidiens».