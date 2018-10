Disney fait saliver les nostalgiques des années 90 avec sa nouvelle collection d’items souvenirs

Toute personne ayant grandi dans les années 90 pourra revivre son enfance (ou presque) avec les deux nouvelles collections lancées par Disney: Oh My Disney et Just launch.

La multinationale du divertissement a pensé à tous les objets pouvant titiller la nostalgie des millénariaux. Et sûrement quelques autres amateurs de films d’animation avec un cœur d’enfant.

Comme l’annonçait Buzzfeed, les mégasuccès d’animation de Disney tels que La belle et la bête, Hercules ou Le roi lion sont représentés ici sur à peu près n’importe quel objet inimaginable. Que ce soit des stylos, des boîtes à lunch, des tasses en passant les porte-clés ou autres cahiers.

Bien sûr, quelques vêtements à l’effigie d’Aladin ou de Goofy se trouvent aussi dans le lot.

Vous pouvez consulter tous les items directement sur le site de Disney pour pouvoir les ajouter à liste de cadeaux de Noël.

Bonne nostalgie!