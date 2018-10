Du pot dans la boîte à lunch d’une fillette

Une mère de famille s’en tire sans accusations criminelles après avoir inséré un sac rempli de cannabis dans la boîte à lunch de sa fillette de 5 ans.

La jeune élève, qui fréquente l’école primaire de la municipalité de La Pêche en Outaouais, a suscité la surprise dans sa classe vendredi dernier lorsqu’elle a dit à son enseignante : « Regarde ce que maman a mis dans mon sac ! » Quelques grammes de cannabis se trouvaient à l’intérieur de la boîte à lunch de l’enfant.

L’enseignante s’est aussitôt emparée du sac de drogue et a contacté les policiers.

La police de la MRC des Collines a mené son enquête, mais a décidé de ne pas porter d’accusation contre la mère. Si la dame s’en tire bien, elle pourrait toutefois avoir des ennuis avec la Direction de la protection de la jeunesse qui a été saisie du dossier.

En plus de sa fillette de 5 ans, la mère a aussi deux autres enfants de 5 et 7 ans. La police de espère qu’il s’agit d’un cas isolé, mais souligne qu’il est possible que les écoles voient plus souvent ce type de situation avec la légalisation du cannabis. « Chose certaine, ce n’est pas ce que les écoles et les policiers désirent voir », a réagi le corps policier.