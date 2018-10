FRÉCHETTE, Lyse Deslauriers



À l'Hôpital Laval, le 5 octobre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Lyse Deslauriers. Elle était l'épouse du docteur Clermont Fréchette, fille de feu monsieur Napoléon Deslauriers et de feu dame Annette Halde. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son époux, docteur Clermont Fréchette, son fils Raymond (Anne Leclerc); ses petits-enfants : Pierluc (Marieke), Cédrick et Laurie (Jean-Sébastien) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fréchette : Francine (feu sénateur Jean-Maurice Simard), Ghislaine (Paulo Lévesque), feu Jean-Rock (feu Cécile Lainé), feu Huguette (feu Paul Bérubé) et feu Guy-Laval ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousine, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, des Quatre-Bourgeois Québec (Québec), G1V 0B8, ou : info@fondation-iucpq.org