Enfin, de la glace au mérite

Le Canadien a démontré de la constance et du caractère depuis le début de la saison. Il aurait pu prendre les Red Wings de Detroit à la légère, lundi, mais il était prêt. Chaque soir, cette équipe se présente et on ne peut que s’en réjouir. C’est la nouvelle attitude.

Une des choses que j’aime, c’est qu’on ne sait jamais d’un match à l’autre quel joueur se démarquera. Un soir c’est Max Domi, un autre c’est Paul Byron, un autre c’est Brendan Gallagher, un autre c’est Tomas Tatar, un autre c’est Jonathan Drouin, ou même, Monsieur 1000 matchs, Tomas Plekanec. Les quatre trios mettent l’épaule à la roue.

En fait, chaque trio joue avec l’intensité d’un quatrième trio et c’est ce qu’un entraîneur veut voir. Claude Julien a donc des options et finalement, le temps de jeu peut aller au mérite. Du temps d’utilisation au mérite, je ne me souviens pas avoir vu ça à Montréal. Cette intensité collective crée une compétition saine à l’interne.

Le style Julien

Chaque joueur ressent une pression de performer et si un soir il ne l’a pas et que l’équipe gagne, il se sent obligé de revenir en force. Il a l’impression d’en devoir une à ses coéquipiers, tout en sachant qu’il doit se remettre au diapason pour préserver son temps de jeu.

La semaine dernière, je vous disais que j’en attendais davantage de Jonathan Drouin et de Tomas Tatar. Ils ont été les meilleurs joueurs du Canadien dans les deux derniers matchs. Les deux joueurs ont compris qu’ils doivent s’impliquer davantage et ils ont répondu.

C’est vraiment l’approche typique de Julien. Il mise beaucoup sur Drouin et il lui a clairement démontré depuis le début de la saison. Il a même été critiqué pour l’avoir délégué en fusillade dans le premier match à Toronto. Ça n’a pas fonctionné, mais samedi contre Pittsburgh, Drouin a marqué un gros but en tirs de barrage.

Quel contraste !

Julien aime bien donner de la corde à ses joueurs et s’ils ne répondent pas, ils ne peuvent se plaindre de ne pas avoir eu leur chance. Aujourd’hui, les Tomas Plekanec, Karl Alzner ou Jacob de la Rose sont pratiquement devenus des joueurs d’option pour Julien. Dans le contexte actuel, ils peuvent devenir des héros d’un soir et alimenter cette compétition à l’interne.

Dans les deux premiers matchs au Centre Bell, jeudi et samedi, on a constaté à quel point le Canadien est une équipe différente de l’édition 2017-2018.

D’accord, il a accordé deux buts rapides en première période et jeudi, c’était en partie dû à la nervosité du premier match local, mais l’an dernier, après avoir accordé deux buts rapides, ç’aurait été la débandade. Le Canadien est resté dans le coup et, n’eût été le brio du gardien des Kings, Jack Campbell, il aurait peut-être récolté la victoire puisqu’ils ont dominé 40-29 dans les tirs au but.

Encore une fois, samedi, le Canadien a alloué les deux premiers buts contre les Penguins, mais il a répliqué avec trois buts en neuf minutes en deuxième période pour finalement l’emporter 4 à 3. Il a à nouveau dominé 40-28 dans les tirs au but.

Nouvelle identité

Évidemment, on ne veut pas se retrouver à 0-2 à chaque match, mais on veut voir une équipe déterminée qui va se battre jusqu’au bout et c’est devenu la nouvelle identité du Canadien. Lundi, il a pris les commandes tôt dans le match face aux Red Wings. Pas de problème.

Price a raté les deux derniers matchs et Antti Niemi a déjà deux victoires. Ça démontre à quel point le Canadien est une équipe complète, cette année. Et Shea Weber n’est pas encore là.

La saison est encore jeune, mais c’est bien parti.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Quel début de Niemi !

Antti Niemi n’a pas raté sa rentrée, samedi, contre les Penguins de Pittsburgh et il a déjà deux victoires. Je dois admettre que Marc Bergevin a vu juste avec lui. Il est l’un des meilleurs gardiens substituts de la LNH et ça, ça vaut de l’or. Ça va permettre à Carey Price d’avoir des congés ici et là. À la suite de ses déboires à Pittsburgh et en Floride l’an dernier, je croyais que Niemi était fini et j’ai critiqué Bergevin pour son acquisition, alors que Charlie Lindgren progressait. On connaît la suite. Avec Price et Niemi, le Canadien est bien équipé devant le filet. Niemi est combatif et il a le don de réussir les arrêts aux bons moments. Je dirais même que Niemi est l’un des meilleurs gardiens réservistes qui soient passés chez le Canadien. Price et Niemi forment tout un duo !

Magnifique Fleury !

Parlant de combativité, Marc-André Fleury a été tout simplement époustouflant, samedi à Philadelphie, dans un jeu blanc de 1 à 0. Les Golden Knights ont un début de saison couci-couça, mais ils n’ont joué qu’un seul match à domicile. Si Fleury continue à jouer comme ça, et que les Knights reprennent vie devant leurs partisans, Vegas sera dans le coup. Dire qu’il y a deux ans, on croyait qu’il était devenu un gardien numéro deux. Je n’ai toutefois pas compris pourquoi il n’était pas devant le filet des Knights, jeudi contre son ancienne équipe à Pittsburgh. Je crois que les Penguins s’ennuient de Fleury, surtout avec les

problèmes qu’éprouve Matt Murray.

Les minutes de Kotkaniemi

Les choses se compliquent pour Jesperi Kotkaniemi. Son temps d’utilisation avait progressivement diminué avant le festival offensif de lundi. J’ai vu ça tellement souvent avec des jeunes, notamment, Mike Ribeiro et Guillaume Latendresse. Leur temps de jeu diminue graduellement et au bout du compte, ça ne les aide pas. Kotkaniemi peut jouer dans la LNH, mais je ne veux pas le voir jouer sept minutes par match. À son âge, il doit jouer 15 minutes par rencontre et je crois toujours qu’après son essai de neuf matchs, il sera retourné en Finlande ou encore au Rocket de Laval. Je le répète, la LNH n’est pas une ligue de développement.