Fantasy football: les joueurs que j’aime et ceux que je n’aime pas pour la 7e semaine d’activité

Avant ma victoire de cette semaine par 0,03 point fantasy dans mon pool, j’avais quelque peu oublié que chaque point peut s’avérer d’une importance capitale en duel hebdomadaire. Souvenez-vous que chaque décision est importante. Voici mes suggestions pour être du côté des vainqueurs lundi soir.

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football.

Qui j’aime

Porteurs

David Johnson (ARI): Une déception cette saison, mais DJ montrait des signes encourageants lors du dernier match. La visite de la cinquième des pires défensives contre le sol, jeudi soir, est une excellente nouvelle. La semaine dernière, les Broncos ont accordé à Todd Gurley plus de 200 verges par la voie terrestre.

Photo d'archives, AFP

Tarik Cohen (CHI): Son utilisation me fait penser à celle d’Alvin Kamara et il doit obligatoirement faire partie de votre alignement partant. Même s’il ne fait pas le boulot au sol, il accomplira de la bonne besogne au niveau aérien. Les lents secondeurs des Pats représentent une confrontation intéressante.

Tevin Coleman (ATL): Les Falcons d’Atlanta inscrivent des touchés aériens sur commande à la maison. Ce n’est qu’une question de temps avant que la loi de la moyenne fasse son œuvre. Coleman devrait visiter la zone payante par le sol lors de la visite des Giants.



Mentions honorables: Alex Collins (BAL) et Matt Breida (SF)



Receveurs

Odell Beckham Jr (NYG): Les détenteurs d'OBJ se demandent quand il offrira une performance digne du rang où il a été repêché. Une bonne question, et je pense qu’il pourrait profiter de la très généreuse défensive des Falcons pour le faire. Le propriétaire de l’équipe lui a même suggéré de parler un peu moins et d’agir un peu plus. C’est ce qui risque de se produire lundi soir.

Photo d'archives, AFP

Michael Crabtree (BAL): Il a signé la semaine dernière sa meilleure performance de la saison et il affronte la pire défensive aérienne à la maison. J’aime beaucoup ses chances face aux Saints.

Marquise Goodwin (SF): Il est remis à 100 % de sa blessure et sa vitesse était évidente lundi soir dernier, face aux Packers. Allez vite le chercher s’il est encore disponible dans vos ligues, car Kyle Shanahan a l’intention de l’inclure dans les stratégies offensives.



Mentions honorables: Robert Woods (LAR) et Josh Gordon (NE)



Quarts-arrières

Kirk Cousins (MIN): Même sa moins bonne performance de l’année, la semaine dernière, avec 233 verges aériennes, n’avait rien de catastrophique en fantasy. Une défensive moyenne ne devrait pas lui faire peur ce week-end, alors que les mauves visitent les Jets.

Photo d'archives, AFP

Matthew Stafford (DET): Les Dolphins sont toujours difficiles à affronter dans la chaleur et l’humidité de Miami. Stafford a eu une semaine additionnelle pour se préparer, j’aime ses chances.

Mitchell Trubisky (CHI): Les Bears sont imprévisibles à l’attaque et ont une offensive qui ressemble un peu à celle des Chiefs, qui vient de s’amuser contre les Pats. Il n’y a pas de règle de trois au football, mais j’aime quand même le quart des Bears dans cette confrontation.



Mention honorable: Jared Goff (LAR)



Ailiers rapprochés

Rob Gronkowski (NE): Le premier ailier rapproché choisi dans bien des ligues déçoit un peu cette saison. L’émergence de Josh Gordon et le retour de Julian Edelman vont lui permettre d’avoir plus d’espace pour travailler en offensive.

AFP

Ricky Seals-Jones (ARI): Je prends un risque avec l’ailier rapproché des Cards, mais il a connu une bonne sortie lors du dernier match. J’ai une confiance renouvelée dans cette offensive depuis que Josh Rosen est aux commandes. La défensive des Broncos est dans le top-10 des défensives les plus généreuses face aux ailiers rapprochés adverses.

O.J. Howard (TB): Il est sans aucun doute l’ailier rapproché numéro un des Bucs et il y est allé d'un retour convaincant la semaine passée face aux Falcons. Il devrait s’imposer face aux Browns.



Mention honorable: C.J. Uzomah



Défensives top-3

Chargers de Los Angeles: Jusqu’à preuve du contraire, je pense sincèrement que n’importe quelle défensive qui affronte l’attaque pitoyable des Titans aura du succès.

Photo d'archives, AFP

Indianapolis: Le quart-arrière partant des Bills pour le match de dimanche, Derek Anderson, a signé son contrat avec l'équipe... la semaine dernière! Un bel après-midi se profile pour la défensive des Colts.

Washington: Les Cowboys étaient impressionnants contre les Jags la semaine dernière, mais c’est une équipe complètement différente sur la route. J’aime bien les Redskins dans cet affrontement.



Qui je n’aime pas

Porteurs

Dion Lewis (TEN): Le porteur de ballon explosif doit tellement s’ennuyer de Tom Brady actuellement. Il ne se passe absolument rien dans cette offensive et le coordonnateur à l’attaque doit ouvrir le cahier de jeux, mais je serais surpris que cela se fasse contre les Chargers.

Photo d'archives, AFP

Lamar Miller (HOU): Il tarde à produire, mais il explosera tôt ou tard. Ça ne sera pas au domicile des Jags, qui vont sortir le couteau entre les dents après une performance défensive gênante face aux Cowboys.

Mark Ingram (NO): Une lourde commande l’attend face à la deuxième des meilleures défensives terrestres. Les Ravens ne pourront pas tout stopper de l’offensive des Saints, mais ils sauront s’imposer face à Ingram.

Autres mentions: Bilal Powell (NYJ) et Kerryon Johnson (DET)



Receveurs

Paul Richardson (WASH): Un défi de taille attend l’escouade aérienne des Redskins avec la visite des Cowboys. Richardson a trouvé la zone des buts lors de deux des trois derniers matchs, mais il représente la seule menace offensive comme receveur et sera le centre d’attention de Dallas. Un match difficile attend le receveur.

Photo d'archives, AFP

Antonio Callaway (CLE): Le talentueux receveur n’a capté que huit passes lors des trois derniers matchs, sur une possibilité de 24 tentatives. La recrue devra faire mieux. Il serait plus sage de le laisser sur le banc tant qu’il n’aura pas montré quelque chose de concret.

Kenny Stills (MIA): Depuis le premier match de la saison, il n’a pas dépassé trois passes captées par match. La prudence est de mise dans son cas face aux Lions.

Autres mentions: Pierre Garçon (WASH) et Dede Westbrook (JAC)



Quarts-arrières

Sam Darnold (NYJ): La recrue des Jets aura fort à faire face à la défensive étanche du Minnesota. Il joue du très bon football depuis deux semaines, mais les mauves se sont ressaisis après un lent début de saison et il y a tellement de talent défensif dans cette équipe... Ce sera un dur retour à la réalité.

Photo d'archives, AFP

Deshaun Watson (HOU): Tous les experts s’attendaient à beaucoup plus de l’ancien prodige de Clemson. Une visite face à la défensive des Jags donnera un beau duel défensif dans ce match, mais rien de payant en fantasy.

Cam Newton (CAR): Il a souvent eu de la difficulté, en carrière, au stade des Eagles. Rien ne devrait changer face à une défensive talentueuse qui progresse. Il manque aussi un receveur dominant dans l’arsenal des Panthers.



Autre mention: Dak Prescott (DAL)



Ailiers rapprochés

Greg Olsen (CAR): Il ne semble pas encore tout à fait à l’aise, de retour au jeu après une blessure à un pied, et il sera intéressant de voir ce qu’il peut faire à Philadelphie contre une défensive coriace.

Photo d'archives, AFP

Nick O’Leary (MIA): Personne ne l’a vu venir et il a enregistré la huitième performance chez les ailiers rapprochés la semaine dernière, face aux Bears. Il sera assurément sur le radar des Lions et l’autre ailier rapproché des Dolphins, Mike Gesicki, est encore dans les parages pour diviser le temps de jeu. Soyez prudent avant de l'ajouter à votre alignement.

Chris Herndon (NYJ): Le même principe que dans le cas d'O'Leary s’applique avec Herndon. Une performance dans le top-5 la semaine dernière, mais ce n’est pas un grand échantillon pour l’évaluer. La visite du Minnesota nous aidera à nous faire une idée.



Autre mention: Austin Hooper (ATL)

Si vous avez des questions à nous soumettre sur le fantasy football, écrivez-nous au fantasyfootball@quebecormedia.com.